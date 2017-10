CULTURAMA: Chuva de granizo muda a paisagem e chama a atenção da população do distrito, VEJA O VÍDEO

FOTO: FÁTIMA NEWS - Chuva de granizo muda a paisagem e chama a atenção da população do distrito

CULTURAMA - Os moradores do distrito de Culturama, município de Fátima do Sul, foram surpreendidos na tarde deste domingo (01), por uma chuva de granizo, novidades para as crianças que ainda não tinham visto o fenômeno da natureza e por antigos que chamam de “chuva de flor”.

A chuva de granizo, ou chuva de flor, durou mais de 3 minutos e foi registrada por muitos, uma vez que, todo foram pegos de surpresa. Fotos e vídeos se espalharam nas redes sociais, chamando a atenção de todos, mudando paisagem e até mesmo quebrando alguma telhas em algumas residências.

