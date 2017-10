Cuidado: vendedora deixa celular carregando e colega copia fotos íntimas

Uma jovem de 26 anos procurou a Polícia Civil após um colega de trabalho invadir o celular dela e copiar fotos. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem recebeu uma foto dela, em trajes íntimos, com os dizeres: “sexy”.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que pediu um carregador emprestado aos colegas e, um deles emprestou o objeto. A jovem deixou o celular carregando na sala dele por cerca de 40 minutos e não percebeu nada de diferente ao pegar o aparelho.

Durante a noite, ela recebeu uma mensagem contendo uma foto dela em trajes íntimos com os dizeres sexy e dois emoticons.



Ela entrou em contato com o colega e ele disse que havia retirado o cartão de memória e copiado algumas fotos. A jovem pediu que ele apagasse as imagens. Ele disse que havia mandado a foto somente para ela e que apagaria as imagens.

O caso foi registrado como invasão de dispositivo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.