Divulgação - Criar uma loja online em português – porque o deve fazer?

Nos dias que correm o acesso à internet está massificado, o que quer dizer que as lojas online podem ser acedidas em qualquer parte do mundo, independentemente da língua que utilizam (basta que seja colocado o url da página).

No entanto, são ainda muitos os portugueses, cujo público alvo é português e que mesmo assim acabam por criar as lojas virtuais em inglês!

Isso é um erro grande e iremos explicar-lhe porquê de seguida.

Por que criar loja virtual grátis em português?

A grande maioria dos softwares que permitem criar loja virtual grátis já se encontram, nos dias que correm, traduzidos para português e permitem a implementação da sua loja virtual na sua língua materna.

Assim sendo, se o seu público alvo se encontra no Brasil ou qualquer outro país cuja língua materna é o português, a verdade é que a mesma deve ser sempre utilizada.

Em primeira instância, isso acontece porque são ainda inúmeras as pessoas que não falam outras línguas (por norma pessoas mais velhas) e que mesmo assim já aderiam à moda das compras online (seja através do computador ou do smartphone).

Desta forma, se quer efetivamente que a sua loja virtual seja um sucesso de vendas, deve mantê-la simples e com uma linguagem que os seus principais clientes consigam efetivamente entender.

De a colocar numa língua estrangeira, por muito que o site seja intuitivo, a verdade é que eles não vão conseguir encontrar aquilo que estão efetivamente à procura, e vão acabar por comprar da concorrência (e você não quer que isso aconteça, certo?).

Pois bem, se quer ter uma loja online de sucesso, a mesma além de estar em português, deve ter também um logotipo atraente. Saiba como o fazer!

Como ter um logotipo com desenho?

Nos dias que correm, qualquer pessoa consegue criar logotipo grátis através de um software para esse efeito.

O melhor de tudo, é que o mesmo pode ser simples, complexo, com desenhos, sem desenhos… enfim, a sua imaginação e a sua marca é que delimitam as possibilidades.

É muito fácil criar logotipos com um software e na verdade você não precisa ter experiência com design para criar o seu branding visual exclusivo!

Tenha apenas em conta o seguinte:

O logotipo deve reforçar a identidade da marca;

Deve ser simples e prático;

Deve permitir o reconhecimento imediato da sua marca (pois desta forma cria notoriedade);

Deve ser intemporal;

Se tiver estas dicas em conta quando estiver a criar o logotipo da sua empresa, acredite que tudo se vai tornar muito mais simples!

Lembre-se que o limite é a sua imaginação e você pode fazer tudo o que a mesma permitir. Apenas tem de testar várias vezes até obter a combinação perfeita entre cor, imagem e tipo de letra.

Agora que já sabe o principal motivo pelo qual deve criar uma loja virtual em português e como criar o seu logotipo, comece hoje mesmo a tratar do seu negócio. Quanto mais cedo começar, mais cedo irá ter os seus produtos à venda.