Criança se solta e libera família feita refém por ladrões em MS

Bandidos reviraram casa e levaram uniformes do segurança patrimonial - Foto: André Bittar

Uma família passou por momentos de terror na noite desta segunda-feira (28), quando foram feitos reféns por dois bandidos armados com pistola, na Vila Planalto, em Campo Grande. Uma criança de 8 anos estava entre as vítimas.

Amigo de um dos moradores, que é agente patrimonial e dono da casa, disse que estava em frente ao imóvel carregando um veículo quando, por volta das 21h30, dois homens armados com pistola surpreenderam a todos anunciando o assalto.

Eles colocaram todos para dentro do imóvel, amarraram as vítimas e as trancaram em um quarto enquanto roubavam objetos da casa.

Após a fuga dos ladrões que levaram o carro, a criança de 8 anos conseguiu se soltar e liberou as outras vítimas, acionando a polícia. Com a chegada dos militares, o motorista de um Honda Civic passou em frente à residência e, de acordo com a ocorrência, parecia ser um dos autores.

O motorista tirou fotos de todos que estavam na frente da residência e foi embora. Ainda segundo informações, um dos ladrões teria dito no momento do roubo, “Não esperávamos vocês”. O dono da casa é um guarda municipal.

Foi levado da residência televisão, máquina de lavar roupas, DVD, roupas, e o uniforme do agente patrimonial- do proprietário da casa- além do carro Saveiro de placas NSB-2972. Os bandidos eram magros e tinham entre 20 e 27 anos. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma.