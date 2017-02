Corpo foi encontrado no interior do veículo - Foto: Osvaldo Duarte

O corpo encontrado nesta manhã no interior de um Ford Fusion com placas de São Paulo (SP) pode ser de um advogado douradense que trabalha na área criminal, segundo primeiros levantamentos feitos pela polícia.

O carro foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal entre o Jardim Guaicurus e o Estrela Verá.

A vítima estava no interior do porta-malas do veículo.

A polícia segue no local realizando os levantamentos sobre o caso. Outras informações em instantes.