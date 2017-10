Corpo do sexo masculino totalmente carbonizado é encontrado na Fronteira

Segundo os investigadores, a vitima teria sido executado e posteriormente levado ate o local onde foi queimado

Na tarde de quinta feira (12) por volta das 16:40hs, moradores das proximidades de uma pedreira situada na colônia Victoria í, próxima a cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, alertaram os agentes da Divisão de Homicídios, manifestando que em um descampado havia um corpo totalmente queimado.

Segundo os investigadores, a vitima teria sido executado e posteriormente levado ate o local onde foi queimado, mas as investigações apontarão como ocorreu o fato, que a simples vista e possível notar que o mesmo foi amarrado e levado ate o local, possivelmente após ser torturado.

Imediatamente investigadores da Divisão de Homicídios chegaram ao local apoiados pelos agentes da Policia Técnica que realizou os trabalhos de praxe e comunicou o fato ao promotor de justiça Arnaldo Cantero sobre o caso.

Segundo os agentes da Policia Técnica o corpo seria de uma pessoa do sexo masculino e se encontrava em uma área de descampado a uns 50 metros da estrada vicinal a colônia Victoria í e teria sido encontrada por populares por volta das 16:40hs de quinta feira e por ordem do promotor de justiça foi encaminhado a morgue do Hospital Regional da cidade de Pedro Juan Caballero.