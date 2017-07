Corpo de mulher em chamas é desovado em estrada do Inferninho

(Fotos: Eser Cáceres)

Corpo incendiado de uma mulher que aparenta aproximadamente 30 anos foi desovado no fim da tarde desta terça-feira (25) na estrada que da acesso ao Inferninho, na região noroeste de Campo Grande.

A mulher, parda e de aparência jovem, teve o corpo parcialmente queimado. Não haviam sinais, como tatuagens, que pudessem ajudar a polícia na identificação da vítima. Ela estava com o crânio quebrado, com perfurações ou batidas contundentes, o que a pode ter levado a morte. A mulher parcialmente carbonizada, de cor parda, e de cabelos pretos estava só de calcinha.

Equipe da Polícia Militar foi acionada por fazendeiros da região, que encontraram a vítima no momento em que tentavam apagar focos de incêndio às margens da estrada. Ao chegar no local, os militares encontraram o corpo ainda queimando e utilizaram água para acabar com as chamas.

Fazendeiros que passaram pela região disseram à PM, que por volta das 16h, já havia fogo na região. Uma das testemunhas viu que, por volta das 17h20, o fogo se alastrou e sem sinal de telefonia no local, precisou seguir rumo a área central para conseguir acionar para a PM e Corpo de Bombeiros.

Moradores da região disseram que não notaram nenhuma movimentação estranha antes de a vítima ser encontrada. Além disso, segundo a delegada do caso, não existem registros de desaparecimento com as características da mulher.