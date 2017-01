Corpo de Bombeiros inicia operação 'Verão 2017' com vistorias em vários pontos em FÁTIMA DO SUL

Fátima do Sul (MS) – Com o objetivo de mapear e orientar sobre riscos, bem como, realizar vistorias em locais de divertimento e concentração de público em Fátima do Sul e região, o 10º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente iniciou a Operação Verão 2017, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul.

Até o término do Carnaval 2017, com a realização da 12ª Fátimafolia, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, sediado em Fátima do Sul, buscará promover Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos nos locais de concentração de público em Fátima do Sul e demais municípios da área de atuação, recomendar a sinalização básica de segurança nos locais de banho e divertimento público de Fátima do Sul/MS, orientar profissionais que atuam na prevenção de acidentes aquáticos e também orientar a população dos riscos de afogamento no período.

Na manhã do dia 27/janeiro/2017, foi realizado a vistoria de recomendação ao balneário público “Ilha do Sol”. Confira as fotos.