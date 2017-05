Corpo de Bombeiros definem data de lançamento da campanha do agasalho em FÁTIMA DO SUL

Fátima do Sul (MS) – Na manhã de 09 de maio de 2017, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 10º SGBM/Ind., em parceria com a Igreja Católica de Fátima do Sul/MS iniciou as tratativas para o lançamento da Campanha do Agasalho “Quem salva, também aquece!” de 2017.

A reunião, na sede do 10º SGBM/Ind. definiu que a Campanha do Agasalho do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, no âmbito do 10º SGBM/Ind. será lançada junto a procissão de Nossa Senhora de Fátima, que ocorrerá no próximo dia 13/Maio/2017 às 19h, junto à Igreja Matriz de Fátima do Sul/MS.

Foram designados o ST BM Cléuzio, 1º Sgt BM Chaves e Cb BM Vanilton para os trabalhos da Campanha do Agasalho do 10º SGBM/Ind., bem como, a Sra. Vera e outros colaboradores da Pastoral Social da Igreja Católica de Fátima do Sul/MS.

“A nossa meta é preparar as caixas de coleta entre os dias 15 e 19/maio/2017 com apoio da catequese da Igreja Católica e distribuir pelo menos 20 (vinte) pontos de coleta de doações em todo o município de Fátima do Sul/MS, em instituições que serão convidadas a participar, como: Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Polícia Civil, Escolas Estaduais e Municipais, Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul e, naturalmente, as comunidades religiosas da Igreja Católica e a própria sede do Corpo de Bombeiros Militar em Fátima do Sul/MS. Toda a logística de movimentação dos donativos, tanto para coleta como para distribuição, será de responsabilidade de nossos bombeiros militares. Assim, quando uma caixa em um ponto de coleta estiver cheia, bastará ligar 193 para nossos bombeiros militares buscarem. A campanha terá duração do dia 20/maio/2017 até 30/junho/2017 e a partir do dia 04/Julho/2017 às 10h, serão distribuídas às entidades que necessitam dessas doações, como o Asilo dos Idosos, famílias da Pastoral Social, APAE de Fátima do Sul, CRAS e abrigo infantil. Caso haja excedente de donativos, o excedente será doado para as paróquias de Vicentina, Glória de Dourados e Jateí/MS, de forma a garantir a distribuição de donativos a quem precisa também a essas cidades.” – explicou o Comandante, Major QOBM Leonardo Rodrigues CONGRO.

Participe conosco desta ação! Quem salva, também aquece!