Container Hering Store, moderna e ecológica será inaugurada nesta quinta-feira em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Fátima do Sul ganha nesta quinta-feira (23), a Container Hering Store, que será inaugurada às 19h, uma loja exclusiva HERING, com roupas unissex, do básico ao requintado, e convida a todos para a inauguração.

Construída em uma arquitetura moderna e ecológica feita de conteiners de navios, será oferecido à sua clientela, uma gama de produtos de qualidade e de muito bom gosto e está localizada na Avenida 09 de Julho em Fátima do Sul.

A empresária Patrícia Valota destacou mais um grande empreendimento no município, ela que é proprietária da loja Pequeno Anjo e a Mundo Animal, agora com mais um novo desafio “É com muita alegria que venho até vocês e fazer o convite. Esta chegando o grande dia e você é o nosso convidado especial. Sua presença é fundamental para completar a nossa festa. Eu e toda equipe da Container estamos te esperando”, convidou Patrícia Valota.

Lembrando que a inauguração será nesta quinta-feira (23), às 19h e será servido um delicioso coquetel com a presença do Dj Wagner Anderson que estará embalando a noite da festa.