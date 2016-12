FOTO: SITE RIO SUCURI - Conheça um pouco mais sobre a exuberante trilha do Rio Sucuri em BONITO (MS)

BONITO - MS - Após 10 minutos na camionete da fazenda, você se prepara para iniciar a trilha que passa ao lado de várias figueiras. É uma trilha curta, mas que passa por várias nascentes e córregos afluentes da nascente do Rio Sucuri. A vegetação lembra um grande e elaborado jardim e a natureza se desenha de maneira graciosa entre águas transparentes e árvores centenárias!

O impacto maior é quando se chegana nascente, onde os visitantes sobem em uma plataforma que cerca uma majestosa árvore que, com troncos horizontais, abraça do alto a nascente cheia de mini-vulcões, que é como se parecem as ressurgências de água cuspidas do centro da terra na areia fofa.

A cor transparente desta água possibilita mostrar todas as tonalidades do fundo e o jardim submerso emerge em nossos sentidos mais aguçados!

Depois da perplexidade com que vislumbramos este presente da natureza, os visitantes seguem a trilha e, para nossa absoluta surpresa nos deparamos com um poço em uma piscina com águas indecifráveis que encontram com nossa percepção ainda mais aguçada!

Após costear o rio, o grupo chega a um ponto onde há profundidade suficiente para flutuar sem levantar sedimento e sem agredir este santuário.Então é só abrir os braços e a corrente nos leva devagar rio abaixo, como se a natureza estivesse nos dando carona.Mas a sensação real é a de que estamos voando!

Estar em Bonito Mato Grosso do Sul é de verdade chocar-se com espaços que nem em sonhos visualizávamos, mas que a partir da visita à trilhas e nascentes, como as do Rio Sucuri e outros passeios de Bonito MS, já farão parte de nossas vidas.

Reserve com antecipação com a Agência Sucuri seu hotel e seus passeios em Bonito MS e seja bem-vindo à Capital do Ecoturismo Brasileiro!

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: contato@agenciasucuri.com.br