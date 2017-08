Conheça a ENGEO Engenharia e Topografia, empresa incorporadora de projetos e soluções ambientais

Divulgação

A ENGEO – Engenharia e Topografia é uma empresa Incorporadora de Projetos e Soluções Ambientais especializada em projetos de Engenharia, Gestão Ambiental e Topografia.

Conta com profissionais que formam uma equipe multidisciplinar composta por Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Bióloga, Gestores Ambientais, Geólogo e Agrimensor, para desenvolver projetos de maneira eficaz, assegurando alto padrão de qualidade nos serviços e orientações técnicas.

A ENGEO está sediada em Dourados/MS e atende em todo o território nacional.

“Buscando melhor atender os Agricultores, Avicultores, Suinocultores e Piscicultores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizamos parcerias diante das exigências dos órgãos fiscalizadores sobre a OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS para regularização de poços artesianos ou cacimba, montamos uma estrutura de viabilidade técnica em conjunto com nossa equipe, de forma planejada e organizada, tornando possível baratear os custos para atender a demanda de regularização ambiental”, afirma o Geólogo da empresa Marcelo Néias.

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecidos na Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei Estadual nº 2.406/2002 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 13990, de 02 de julho de 2014.

É uma autorização concedida pelo Estado, para usos da água utilizada diretamente de rios, lagos e córregos de domínio estadual e das águas subterrâneas.