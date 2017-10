Confusão em casa de show termina com tiros de borracha e dois presos

Imagem Ilustrativa

Confusão em uma casa de shows de Campo Grande resultou em tiros de borracha e duas pessoas presas na madrugada deste sábado (7), no Jardim Presidente. Tudo teria acontecido após um grupo de pessoas tentar impedir a prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo.

A guarnição da Força Tática de Polícia Militar foi acionada para atender um princípio de confusão na casa de show Bagdá, localizada no Jardim Presidente. No local, os militares encontraram Alisson Patrick Pereira da Silva, de 25 anos, detido por populares. Ele carregava um revólver calibre 38, com seis munições, na cintura e acabou preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, foi neste momento que amigos do suspeito tentaram impedir a ação da polícia. Os policiais teriam então efetuado tiros de borracha contra o grupo para evitar a aproximação.

O preso foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, mas ao chegar à unidade a equipe foi surpreendida por Joelson da Silva Barbao, de 28 anos. Alegando que os militares não poderiam prender o amigo, o suspeito tentou libertar Alisson, xingou os policiais e entrou em luta com a guarnição.

Barbao acabou imobilizado, algemado e preso por desacato e desobediência. Já Alisson foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.