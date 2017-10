Confira vagas de emprego divulgadas pela Funtrab em toda a região

vagas para manutenção de máquinas agrícolas (imagem Google)

Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza centenas de vagas de empregos em 24 municípios do Estado. Os interessados em uma oportunidade devem comparecer na “Casa do Trabalhador”, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Nova Andradina – Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441- 3762 – Analista de laboratório químico; Analista de suporte de sistema; Mecânico e Operador de caixa.

Batayporã – Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577 – Caminhoneiro caçambeiro; Controlador de pragas; Guincheiro; Lavador de veículos; Operador de tratores diversos e Vendedor interno.

Ivinhema – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586 – Armador de ferros; Auxiliar de estoque; Balconista de açougue; Borracheiro auxiliar; Carpinteiro; Cozinheiro de restaurante; Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas; Motorista de caminhão; Operador de colheitadeira; Operador de tratores diversos; Serralheiro e Vendedor.