Confira os shows que começam nesta quinta-feira dia 09 no parque de exposições em DEODÁPOLIS

Promoter Pércio, Presidente da Câmara Márcio Teles, Capitão Pablo e Sargento da Coorporação de Ivinhema em visita ao Parque de Exposições.

Um evento que promete reunir um grande publico na região do Vale das Águas e da Grande Dourados. O ‘Festeja Deodápolis’ terá inicio nesta quinta, dia 9 de março com grandes atrações. O evento que é uma produção e organização da G-10 Promoções de eventos contará com nomes nacional e regionais da musica sertaneja.

Os lotes de convites seguem a venda e a expectativa é de que muitas pessoas compareçam ao parque de exposições de Deodápolis. O local já esta sendo adequado para receber os shows.

Cartaz do evento.

Na manhã desta segunda, dia 6 de março, o Capital do Corpo de Bombeiros de Ivinhema, Capitão Pablo esteve no local do evento para conhecer o espaço que será palco dos shows. “Esta tudo certo e preparado e esta chegando o grande dia. Serão dias de grandes espetáculos. Este evento está sendo organizado com muito carinho. Esta é a minha cidade e não poderia ser diferente. Deodápolis será palco de grandes shows. Vem com a gente!” destacou o Promoter e Empresário, Pércio Preguiça.



O ‘Festeja Deodápolis’ ocorrerá do dia 09 ao dia 12 de março. Nos quatro dias de festas o Parque de Exposições de Deodápolis receberá um grande publico vindo de diversas cidades da região. O evento ainda contará com encontro de som automotivo.



Agenda/Shows

09/03 - (Show Beneficente)Edu Lima & Cristiano,João Renato e ainda Anderson Moura ,entrada será um Kg de alimento não perecível em pról das instituições de Deodápolis.

10/03 - Adson & Alana , Cinthia Vital.

11/03 - Pedro Henrique & Fernando ,Edu Lima & Cristiano.

12/03 - Encontro de som automotivo.

Pontos de vendas

Deodápolis:

Big conveniência I e II.

Nenenzão (67) 9 9972-7264.

Natália (67) 9 8403-4429.

Glória de Dourados:

Serjão (67) 9 9968 7380.

Diogo (67) 9 9897-9742

O '1º Festeja Deodápolis 2017', é uma realização de G-10 produções e PR promoções e eventos ,com o apoio da Arena Mix e prefeitura municipal de Deodápolis.