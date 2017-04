Confira os requerimentos aprovados durante sessão ordinária da Câmara de VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Confira os requerimentos aprovados durante sessão ordinária da Câmara

CONFIRA OS REQUERIMENTOS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VICENTINA

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos nos quais requeremos que seja dado continuidade no asfalto da Rua Elza Kintschev, pois a mesma foi asfaltada só um determinado trecho.

Juraci R. de Carvalho Lupercio Nantes Castilho Eliaquim Shausst

Vereador – PMDB Vereador – PR Vereador – PMDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal nos quais Requeremos que seja dado incentivo de 50% paras os alunos que estão cursando cursos técnicos na cidade de Dourados.

Eliaquim Schausst Lupércio Nantes Castilho José da Silva Machado

Vereador – PMDB Vereador – PR Vereador – PR

Petruça L. da Silva João R. de Lima Juraci R. de Carvalho

Vereadora – PR Vereador – PSL Vereador – PMDB

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos no qual requeiro que seja feito a manutenção nas luminárias que se fizerem necessário no distrito de São José.

Cicero Leandro de Castro

Vereador - PDT

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal juntamente com sua Assessoria Jurídica que seja feito um levantamento de todos os terrenos doados ou vendidos com os valores aferidos pela administração municipal individualmente com os respectivos nomes de todos os alienantes e donatários nos últimos 04 anos.

Jacira Dias da Silva Cicero L. da Silva José P. de Figueiredo

Vereadora – PDT Vereador – PDT Vereador - PSDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos nos no qual requeiro que seja instado conjunto de coleta seletiva de lixos reciclável como (vidro, papel, plástico e metal) em pontos estratégicos da Praça Arlinda Lopes Dias e que também seja instalado alambrado na quadra de areia da referida praça.

José Pereira de Figueiredo

Vereador - PSDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador de MS e ao Senhor Marcelo Miglioli, Secretário Estadual de Estado e Infra Estrutura SEINFRA nos quais requeremos que seja feito a Revitalização completa da Avenida Padre José Daniel no Município de Vicentina.

José da S. Machado Lupercio Nantes Castilho Eliaquim Schausst

Vereador – PR Vereador – PR Vereador – PMDB

Petruça L. da Silva João R. de Lima Juraci R. de Carvalho

Vereadora – PR Vereador – PSL Vereador – PMDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Reinaldo Azambuja, Governador de MS e ao Senhor Marcelo Miglioli, Secretário de Estado e Infra Estrutura nos quais requeremos que seja construído uma Ciclo Via na Avenida Padre José Daniel saída para Fatima do Sul ate a Fabrica de Bola Kagiva e que também seja feito uma rotatória na entrada da cidade próximo a referida fabrica de bola.

Eliaquim Schausst Lupercio Nantes Castilho José da Silva Machado

Vereador – PMDB Vereador – PR Vereador – PR

Petruça L. da Silva João R. de Lima Juraci R. de Carvalho

Vereadora – PR Vereador – PSL Vereador - PMDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos nos quais requeremos que seja feito o patrolamento e cascalhamento nas ruas do distrito de Vila Rica.

Lupercio N. Castilho Juraci R. de Carvalho João R. de Lima

Vereador – PR Vereador – PMDB Vereador - PSL