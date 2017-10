Confira oportunidades de emprego em Nova Andradina e região

Mecânico de automóveis, profissão com mais vagas (imagem Google)

Nesta segunda-feira (16), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), divulgou uma nova edição do boletim do emprego, com oferta de vagas para várias cidades do Estado. Confira as oportunidades na região:

Nova Andradina – Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441- 3762: Analista de laboratório químico; Borracheiro; Faturista; Mecânico; Motorista de ônibus rodoviário; Supervisor de produção na indústria de material elétrico e eletrônico e Vendedor interno.

Batayporã – Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577: Montador de móveis e artefatos de madeira e Operador de moto bomba.

Ivinhema – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586: Atendente de padaria; Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores); Balconista de açougue; Cozinheiro de restaurante; Eletricista auxiliar; Eletricista de instalações de veículos automotores; Funileiro de automóveis (reparação); Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações); Mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores); Motorista carreteiro; Operador de colheitadeira; Operador de tratores diversos; Porteiro; Saladeiro; Soldador e Vendedor.