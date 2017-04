Confira o trabalho dos vereadores durante sessão da Câmara em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Confira o trabalho dos vereadores durante sessão da Câmara

VEJA O TRABALHO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE GLÓRIA DE DOURADOS DURANTE SESSÃO ORDINÁRIA

Projeto de Lei nº 007/2017 de 12 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2018 do município de Glória de Dourados e da outros providencias”.

Indicação nº 059/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (patrolamento e cascalhamento em algumas ruas na vila industrial);

Indicação nº 060/2017, de iniciativa do vereador Aribaldo Bispo dos Santos; (engenheiro agrônomo e veterinário para atender os produtores);

Indicação nº 061/2017, de iniciativa do vereador Mauricio Marques Jesus; (bebedouro para rodoviária);

Indicação nº 062/2017, de iniciativa do vereador Aribaldo Bispo dos Santos; (escolinha de futebol para distrito de Guassulândia);

Indicação nº 063/2017, de iniciativa da vereadora Claudia Regina Marangoni Bom; (caravana da saúde);

Indicação nº 064/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (emenda para aquisição de um veículo para asilo);

Indicação nº 065/2017, de iniciativa do vereador Aribaldo Bispo dos Santos; (horta comunitária para distrito de Guassulândia);

Indicação nº 066/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira; (recapeamento da BR 376);

Indicação nº 067/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (banco de espera no PSF do Alto da Gloria, vila industrial);

Indicação nº 068/2017, de iniciativa dos vereadores Milton Cesar Gomes, Carmo Felismino da Silva e Mauricio Marques Jesus. (Resolver a questão do escoamento de água no mercado do produtor).

ORDEM DO DIA -

Projeto de Lei nº 005/2017 de 31 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Permissão de Uso de Bem Público com a gestora do Polo Anhanguera Educacional LTDA e dá outras providencias”.