Confira o trabalho do seu vereador durante sessão ordinária da Câmara em Jateí

Resumo da Sessão Ordinária desta segunda-feira 02/10/2017

PALAVRA LIVRE O Presidente da Câmara, Vereador Edison José de Lima Paz abre a Palavra para uso livre.

Vereador Denilson de Melo Ramos, cumprimentou a todos os presentes,

solicitou para que fosse encaminhado um oficio ao Srº. José Carlos Gomes, Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo ao Gerente de Meio Ambiente Alex Barbosa parabenizando toda sua equipe pelo evento realizado em comemoração à Primeira Semana da Árvore que foi realizado no Sitio Ecológico Gerson Pereira Dias, o evento foi um sucesso, contou com a participação de 400 alunos de nosso município que visitaram o Sitio Ecológico. Gostaria de parabenizar também os professores e alunos das escolas municipais e estaduais pelo desempenho e dedicação visando aprendizagem e a conscientização de nossos alunos.

Ainda solicitou para que fosse encaminhado um oficio ao Cabo J. Santos de Glória de Dourados responsável pela formação das crianças do Projeto PROERD e a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo apoio que prestou para que essa formação acontecesse então que seja encaminhado o oficio em nome de todos os vereadores pelo brilhante evento que visa educar e resgatar crianças e adolescentes de maus caminhos.

Parabenizou o nobre Vereador Jeovani que é Presidente da União da

Câmaras pelo desempenho que tem feito naquela entidade, trazendo

ainda mais conhecimentos para nos vereadores, nós estivemos lá de

quinta até sexta-feira nesse último congresso então gostaria de

parabenizá-lo, pelas palestras que nos foi ministrada em especial a

palestra da nossa ex. Senadora Marisa Serrano a respeito do tribunal de

contas que tem somente a fortalecer o nosso trabalho.

Vereador Rosendo Duarte, cumprimentou a todos, cumprimentou a

todos solicitaram para que fosse encaminhado um oficio ao Srº. Eraldo Jorge Leite, Prefeito municipal e a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Laser para que nos dê uma resposta como anda o plano de cargos e carreiras dos professores que ainda está do mesmo modo sendo que dos demais já houve reparos, então gostaria de saber de que maneira caminha o projeto para os professores, pois já está a se findar o ano e os professores continuam sem respostas, sem aumentos salariais que lhes é de direito, pois os professores precisam serem valorizados. Solicitou ainda para que fosse encaminhado um oficio as mesmas pessoas mencionadas acima para que estude a possibilidade de comprar ventiladores para a escola do assentamento, pois a situação é calamitosa e a reforma da escola tem previsão somente para o período de férias e até lá a falta do ventilador faz com que o rendimento dos alunos diminua devido ao forte calor que faz agora nos próximos meses. Sabe-se que o diretor da escola já fez a solicitação dos ventiladores por meio de oficio, mas até agora não houve resposta. Ainda falo sobre o torneio entre fazendas que será realizado no assentamento foi adiado para o próximo domingo devido ao período de chuva.

Vereador Jeovani Vieira dos Santos cumprimentou a todos, disse ao

vereador Denilson ser grato em saber que as palestras têm trazido

benefícios aos nobres vereadores, falou sobre o seminário que acontecera no mês de outubro nos próximos dias 25, 26,27, aonde a participação novamente é do tribunal de contas com o conselheiro Xadide que é vice-presidente do tribunal de contas juntamente com o deputado João Grandão e a senadora Simone Tebet. Solicitou para que fosse feita aliberação sua para próxima segunda, pois não poderá comparecer a sessão pelo fato de ter que comparecer a um evento que realizada no estado de São Paulo.

Vereador Robson do Carmo Monteiro cumprimentou a todos, comunicou o nobre vereador Rosendo que não poderá se fazer presente no evento no assentamento por ter compromisso com a comunidade da igreja católica do Distrito Nova Esperança que acontece todos os anos a festa desse ano será para arrecada fundos para conclusão do salão paroquial do distrito ainda leu o convite do evento, convidou a todos para o evento e para a abertura do campeonato de futebol suíço que acontecerá no próximo sábado no distrito.

O presente Presidente ressaltou que estamos no mês de prevenção do

câncer de mama disse ser muito importante que se faça a prevenção. Não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão.