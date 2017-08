Confira o trabalho do seu vereador durante a sessão ordinária da Câmara em Glória de Dourados

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Confira o trabalho do seu vereador durante a sessão ordinária da Câmara

GLÓRIA DE DOURADOS - A Câmara Municipal de Glória de Dourados, apresentou e aprovou, 08 (oito), proposituras durante sessão ordinária realizada na noite de ontem, segunda-feira (28).

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APROVADAS

Requerimento nº 029/2017, de iniciativa do vereador Julio Cleverton dos Santos, (Solicitando informações sobre compra e distribuição de calcário).

Indicação nº 142/2017, de iniciativa dos vereadores Carmo Felismino da Silva e Milton Cesar Gomes, (manutenção da Academia ao Ar Livre, localizada na 5º Linha, Novo Pinheiro).

Indicação nº 143/2017, de iniciativa do vereador Julio Cleverton dos Santos, (Prefeito Municipal busque junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Projeto Lote Urbanizado, instituído pela Lei nº 4.888, de 20 de julho de 2016).

Indicação nº 144/2017, de iniciativa do vereador Aribaldo Bispo dos Santos e Julio Cleverton dos Santos, (análise a possibilidade de realizar a poda das árvores que estão prejudicando a iluminação pública da cidade).

Indicação nº 145/2017, de iniciativa dos vereadores Milton Cesar Gomes e Carmo Felismino da Silva, (De realizar estacionamento de veículos com devida sinalização na Rua Joaquim Colaço trecho compreendido entre a Rua Bento Machado Lobo e João Calado da Silva entre Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, lateral com o Sindicato rural).

Indicação nº 146/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos, (No sentido que o Executivo Municipal análise a possibilidade de realizar a revitalização da Avenida Presidente Getúlio Vargas, com a renovação da arborização).

Indicação nº 147/2017, de iniciativa do vereador mauricio Marques Jesus, (emenda parlamentar para aquisição de uma máquina, tipo “Bobcat”, para atender as necessidades do município de Glória de Dourados – MS).

Indicação nº 148/2017, de iniciativa do vereador Aribaldo Bispo dos Santos e Julio Cleverton dos Santos, (prefeito municipal através de sua assessoria jurídica realize estudo e encaminhe um Projeto de Lei que verse sobre a cobrança de taxa para que o município possa realizar a distribuição de terras para atender a necessidade de nossos munícipes).