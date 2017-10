Confira o que abre e fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

Uma boa diversão pode encontrar no Aqua Park de Fátima do Sul (foto Google)

Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, é feriado de Divisão do Estado e, neste ano, Mato Grosso do Sul celebra 40 anos. Já na quinta-feira, dia 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Com os dois feriados, órgãos públicos, comércio e demais entidades do setor de serviços funcionam em horários diferenciados.

Confira o funcionamento das diferentes entidades neste feriadão:

LOTÉRICAS - A abertura nos feriados é facultativa, mas a maioria não abre.

BANCOS – Os bancos estarão fechados nos dias 11 e 12, mas abrem normalmente na sexta-feira (13).

CORREIOS - Não há agências abertas nos dois dias.

SUPERMERCADOS – Abrem normalmente.

POSTOS DE SAÚDE - Apenas os hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros Regionais de Saúde (CRS) que funcionam 24h abrem normalmente.

FEIRA CENTRAL – Funciona normalmente

MERCADÃO - Nos dois dias abrem das 7h às 12h30.

JUDICIÁRIO - Os órgãos do Poder Judiciário não terão expediente nos dias 11, 12 e 13. A sexta-feira é ponto facultativo.

ÓRGÃOS PÚBLICOS - As repartições públicas municipais também não têm expediente entre os dias 11 e 13, com a sexta-feira como facultativa.

SHOPPINGS

Campo Grande – lojas âncoras e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h. Demais, do meio dia às 20h.

Norte Sul Plaza – funciona em horário normal nos dois dias.

Bosque dos Ipês - também abre normalmente, das 10h às 22h.

Pátio Central – funciona das 9h às 15h, no dia 11 e fecha no dia 12.

COMÉRCIO - O funcionamento é facultativo e fica a critério do comerciante, que está autorizado a abrir.