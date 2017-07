CONFIRA: guerra entre postos segura alta e gasolina ainda pode ser encontrada a R$ 2,97

FOTO: MIDIA MAX

Se depender da verdadeira guerra travada nas últimas semanas entre os postos de Campo Grande, o aumento de impostos sobre os combustíveis para aumentar a arrecadação federal, que deve ser anunciado nesta quinta-feira (20) pelo governo Temer, terá impacto menor na Capital.

Enquanto a alta não chega, motoristas campo-grandenses aproveitam para abastecer com a gasolina custando menos de R$ 3,00.

O Jornal Midiamax percorreu 19 estabelecimentos procurando onde está mais em conta encher o tanque. O menor preço, foi no posto São Cristóvão 2, na Avenida Euler de Azevedo com a Rua Passos: R$ 2,97.



Nesta manhã, havia fila de carros e motocicletas no local. Em vários postos da Capital, o preço é de R$ 2,99. A média geral do preço da gasolina foi de R$3,09.

Os combustíveis devem ter aumento no PIS/Cofins para garantir o cumprimento da meta fiscal. Com isso, o preço dos combustíveis deve ter aumento de aproximadamente R$ 0,10.

Confira o preço na Capital

Posto São Cristóvão 2

(Euler de Azevedo com Abílio Barbosa)

Gasolina: 2,97

Etanol: 2,66

Posto São Cristóvão

(Euler de Azevedo com Passos)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,69

Posto Vitória

(Euler de Azevedo com Conselheiro João Alfredo)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,59

Posto Nipobrás

(Euler de Azevedo com Presidente Vargas)

Gasolina: 3,34

Etanol: 2,79

Posto Positivo

(Presidente Vargas com Engenheiro Américo Baís)

Gasolina: 3,07

Etanol: 2,59

Posto Yokoama

(Yokoama com Tókio)

Gasolina: 3,04

Etanol: 2,49

Posto Shiraishi

(Yokoama com Julio de Castilho)

Gasolina: 3,19

Etanol: 2,55

Posto Caiobá

(Nasri Siufi com Pará)

Gasolina: 3,22

Etanol: 2,69

Posto Katia Locatelli

(Afonso Pena 800, - Amambaí)

Gasolina: 3,15

Metropolis

(26 de agosto com Calógeras)

Gasolina: 3,19

Faleiros

(26 de agosto com Calógeras

Gasolina: 3,24

Posto Piraputanga

(Bandeiras com Brilhante)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,54

Posto Shell

(Calógeras perto do Mercado do Produtor)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,59

Posto Acácia

(Rui Barbosa com 26 de Agosto)

Gasolina: 3,04

Etanol: 2,49

Posto Faleiros

(13 de Maio com Maracaju)

Gasolina: 3,19

Etanol: 2,79

Posto 2017

(Calógeras com Maracaju)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,49

Posto Vilaça

(Marechal Candido Mariano Rondon, 909)

Gasolina: 2,99

Etanol: 2,49

Posto Gueno Prosa

(Fernando Correa da Costa com 13 de Maio)

Gasolina: 3,19

Etanol: 2,69

Posto Alloy

(Fernando Correa da Costa com 14 de Julho)

Gasolina: 3,09

Etanol: 2,49