Confira as dicas da Agência Sucuri sobre vários tipos de transportes quando viajar para BONITO

BONITO - MS - Viajar para Bonito MS e conferir se realmente este destino turístico é preservado como todos dizem na mídia, realmente conta com essa beleza exuberante?.

Quais transporte usa-se em Bonito MS?

Para começar vamos pesquisar a data que você quer realizar sua viagem, já pensou em quais opções de passeio você mais se identifica? Logo, as opções de transportes; táxis , e privativos, outra opção é alugar um carro, ou até mesmo fazer sobrevoos pousando nos atrativos.

Falando de transporte que tal usar alguns transportes ecologicamente correto?

1 - Caminhando ou de bicicleta alugada para passeios a menos de dez quilômetros da cidade (Balneário Municipal, Boia Cross, Parque Ecológico Rio Formoso, Arborismo Cabanas, Balneário Monte Cristo entre outras

2 - Transporte Coletivo: Uma ideia original criada pela Agência Sucuri que reúne pessoas que desejam um transporte ecológico, econômico e interativo - todos usam um só veículo (interessante no Transporte Coletivo é que o veículo é escolhido conforme o número de pessoas se são menos de cinco um carro econômico, menos de 10 uma van e acima disso todos compartem o mesmo ônibus o que faz o impacto a natureza ser muito menor).

O transporte coletivo é muito econômico chegando a custar menos da metade do preço de outras opções de transporte em Bonito.

O que mais surpreende os turistas no original transporte coletivo da Agência Sucuri e a experiência de passar por vários passeios deixando cada ecoturista no passeio de sua preferência e fazendo com que os passageiros não só conheçam o caminho para outros passeios como interagem entre si - uma sacada de mestre!

Conte com uma equipe profissional é especializada da Agência Sucuri que se

Depois desta experiência , Finalmente é possível compreender qual é a experiência de estar na Capital do Ecoturismo. Bonito não é somente o paraíso ecológico que anuncia mas é também uma escola que nos ensina a proteger a natureza deixando um legado verde para as próximas gerações!

Reserve com antecedência seu pacote de viagem com nossa equipe garantindo a certeza de um passeio tranquilo neste paraíso.

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: contato@agenciasucuri.com.br