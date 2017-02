Confira as 06 indicações aprovadas durante sessão ordinária na Câmara em JATEÍ

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Vereadores pela ordem - Tingo - Robson - Tiquinho e Denilson

SEBASTIÃO DE FREITAS – (TINGO) PSB - INDICA na forma regimental para que depois de ouvir o Colendo Plenário desta Egrégia Casa de Leis, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, com cópia ao Ilustríssimo Senhor RODRIGO FELIX DA SILVA, Secretário Municipal de Infraestrutura, para que estudem a possibilidade de viabilizar a construção de redutores de velocidade (tipo quebra-molas) nas proximidades das Ruas José Luiz de Lima, no Bairro Maria Hermínia, bem como na extensão da Rua Miguel Leonardo, no Residencial “11 de Novembro” em nossa cidade.

Considerando que os motoristas estão trafegando em alta velocidade nas referidas ruas e que há um grande número de crianças que ficam brincando em frente suas casas. Dessa forma, estaremos mantendo a segurança e evitando acidentes com maiores proporcionalidades nos locais.

ROBSON CARMO MONTEIRO – (ROBINHO) – PSDB

INDICA na forma regimental para que depois de ouvir o Colendo Plenário desta Egrégia Casa de Leis, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí com copia ao Ilustríssimo Senhor RODRIGO FELIX DA SILVA, Secretário Municipal de Infraestrutura, para que dentro das possibilidades realizem as instalações de placas de sinalização em ruas e avenidas tanto na sede do município quanto no Distrito de Nova Esperança. Os locais acima mencionados necessitam urgentemente das sinalizações, essa solicitação é unanime dentro da comunidade.

INDICA ao Senhor Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal de Jateí, com copia ao Ilustríssimo Senhor Smith da Silveira, Secretário Municipal de Administração, para que dentro das possibilidades deem continuidade ao Programa “Cidade Digital” do Distrito de Nova Esperança e que estenda para Praça Central “Joaquim Jorge Leite” da sede do Município e Assentamento da Gleba Nova Esperança na Escola Jovelino Celestino dos Santos e Posto de Saúde. Sabemos das dificuldades e necessidades que muitas pessoas da nossa comunidade passam e que a grande maioria não tem condições financeiras de pagar uma assinatura de provedor de internet e, visando à integração digital entre todos nos Jateienses.

INDICA ao Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí com copia a Ilustríssima Senhora CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO, Secretária Municipal de Saúde, para que dentro das possibilidades disponibilizem linhas de telefonia móvel para os Agentes Comunitários de Saúde. Considerando que os mesmos usam suas linhas particulares para atendimentos às famílias de suas micro áreas para eventuais recados, agendamentos de consultas em geral, solicitação de ambulância, atendimento imediato de médicos e enfermeiras, priorizando e agilizando aos atendimentos dos pacientes.

INDICAÇÃO - DENILSON DE MELO RAMOS, PSL ao Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, para que estude a possibilidade de viabilizar recursos para construção de uma Capela Mortuária no Distrito de Nova Esperança, devido aquela comunidade não dispor de tal benefício e que a mesma é de grande necessidade para a realização de velórios, sendo que constantemente já é de costume velar pessoas no salão paroquial e clube de mães, locais onde são usados para realização de festas e bailes, ficando constrangedor para familiares velarem seus entes queridos nos referidos locais, sendo esta uma reivindicação dos próprios moradores daquela localidade.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO – PDT - INDICA na forma regimental para que depois de ouvir o Colendo Plenário desta Egrégia Casa de Leis, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, para que estude a possibilidade de viabilizar a instalação de sistema de monitoramento de câmeras de segurança, bem como a aquisição de mais bancos e lixeiras para a Praça Central “Joaquim Jorge Leite” de nossa cidade.

Considerando que a Praça Central foi reconstruída recentemente e que há um grande número de pessoas diariamente usufruindo daquele espaço, principalmente no período noturno, portanto, se faz necessária manter a segurança e preservar a conservação do referido local.

Palavra livre

O Senhor Presidente Edison de Lima Paz – PSDB, teceu comentários sobre a situação dos baixos salários dos funcionários Públicos Municipais e colocou a Câmara a disposição da população, do Executivo, bem como dos funcionários, dando total apoio ao Projeto de reestruturação do quadro funcional, tanto do Executivo quanto do Legislativo, enfatizou sobre a parceria entre Legislativo e Executivo bem como as diversas obras que serão realizadas em nosso município.

Fez uso da palavra o Vereador José Rosendo Duarte, solicitando para que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura para que possa realizar um mutirão para limpeza do Centro Comunitário da Gleba Nova Esperança, e que seja enviado oficio também ao Prefeito Municipal para que olhe com carinho quanto à precariedade na iluminação pública daquele Assentamento, e que quando for contratada a empresa que irá fazer a limpeza na sede deste Município, que não seja esquecido aquele Assentamento, sendo estas, reivindicações daquela própria comunidade.

Fez uso da palavra o Vereador Robson Carmo Monteiro, solicitando para que seja enviado ofício à Secretária Municipal de Saúde, parabenizando-a, extensivo a toda sua equipe pelo carinho dispensado ao público e o brilhante trabalho desenvolvido na vinda da carreta do hospital do câncer de Barretos em nossa cidade. Solicitou que seja enviado oficio ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura para que estude a possibilidade quanto ao serviço de tapa buracos na entrada de Nova Esperança que realmente está sem condições de trafegabilidade.

Fez uso da palavra o Vereador Denilson de Melo Ramos, que parabenizou o Senhor Presidente, nas palavras em relação à defasagem dos salários dos funcionários públicos municipais, fez u breve relato de algumas situações atuais e colocou-se à disposição desta casa e da comunidade para aprovar os projetos que venham ser de interesse do nosso município.

Fez uso da palavra o Vereador Sebastião de Freitas (Tingo), para parabenizar os Vereadores e os funcionários públicos e toda equipe de trabalho que compareceram na audiência pública sobre a prestação de contas do segundo semestre de 2016 do executivo Municipal, realizada nesta data.

Fez uso da palavra o Vereador Jeovani Vieira dos Santos, que fez um breve relato sobre a Indicação do Vereador Robson Carmo Monteiro e sugeriu ao Presidente desta Casa para que através da criação de um facebook próprio, implante nesta Câmara o sistema de transmissão online das Sessões deste Poder em tempo real, haja visto que em outras Câmaras isso já está sendo possível e que nós não venhamos ficar pra trás neste sentido.

Fez uso da palavra o Vereador João Granjeira de Freitas, o mesmo reforçou as palavras do Vereador Rosendo, quanto à limpeza do Assentamento e relatou sua indignação quanto ao baixo salário dos funcionários públicos municipais, da situação caótica das estradas e colocou-se a disposição de todos.

Fez uso da palavra o Vereador Francisco Alves de Araújo que teceu comentários sobre os servidores municipais em relação à função gratificada, falou da restruturação do quadro de funcionários e sobre a folha de pagamento do município em relação aos outros municípios, falou sobre a devolução do duodécimo da Câmara ao Executivo na administração passada, ressaltando onde seriam empregados os recursos, falou ainda sobre a situação da documentação de alguns terrenos doados pela Prefeitura Municipal e solicitou para que seja enviado oficio ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Planejamento, cobrando como anda a situação da documentação dos terrenos do Bairro Maria Hermínia e dos terrenos da Rua Olímpio Jorge Leite, próximo ao ginásio de esportes. Finalizando solicitou para que inclua no ofício do Presidente sobre como se encontra a situação da fonte luminosa de nossa cidade, haja visto que a mesma foi adquirida com recursos da devolução do duodécimo da Câmara em sua gestão.