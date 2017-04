FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Confira aqui os trabalhos dos vereadores durante sessão ordinária da Câmara em VICENTINA

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos no qual Requeiro que seja colocado a sinalização na Avenida Major Pedro Cavalcante e também em todas as ruas do Distrito de São José. Que se fizerem necessário.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.

Cicero Leandro de Castro

Vereador – PDT

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal de Vicentina e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos nos quais requeremos que seja feito aquisição de uma área com cascalho para que a mesma possa ser explorada de maneira programada para que assim possa estar dando manutenção em todas as estradas rurais do município com o referido cascalho.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.

Lupercio N. Castilho José da Silva Machado João R. de Lima

Vereador – PR Vereador – PR Vereador – PSL

Eliaquim Schausst Juraci R, de Carvalho Petruça L. da Silva

Vereador – PMDB Vereador – PMDB Vereador – PR

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Senhor Marcelo Miglioli, Secretário de Estado e de Infra Estrutura e também a Excelentíssima Senhora Rosiane Modesto Vice Governadora de MS no qual Requeiro que seja instalado lombadas eletrônicas em frente a fabrica de Bola Kagina na MS 376 e outra em frente ao Conjunto Habitacional Altos do Barreirão também na MS 376 saída para Glroria de Dourados.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017

José Pereira de Figueiredo

Vereador – PSDB

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Exmº Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos no qual Requeiro que seja construído banheiros publico na Praça Tiradentes no distrito de Vila Rica.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.

João Ribeiro de Lima Petruça Lourenço da Silva

Vereador- psl Vereadora- PR

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo nos quais solicitamos que seja providenciado as escrituras de todos os novos conjuntos habitacionais do distrito de São José e também de Vila Rica sendo eles Habitar Brasil, Sonho de meu Pai I,IV do Distrito de São José e Vila Rica Conjunto Habitacional II, III

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2017

Juraci R. de Carvalho Lupércio Nantes Castilho

Vereador PMDB Vereador - PR

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos no qual Requeiro que seja feito a reforma do Parque Infantil do Conjunto Habitacional Altos do Barreirão e que também seja colocado alambrado no mesmo e juntamente seja instalado iluminação no parque e na Academia ao Ar Livre do referido Conjunto Habitacional.

Excelentíssimo Senhor Prefeito e Secretário de Obras o referido parque infantil precisa de uma reforma pois possui brinquedos já quebrado e a instalação do alambrado é de muita importância, no que se trata a academia ao ar livre, a mesma fica ao lado do referido parque sendo assim varias pessoas tem nos procurado pedindo a iluminação da mesma para que a noite possam realizarem exercicios.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2017.

João Ribeiro de Lima

Vereador – PSL

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo Prefeito Municipal nos quais requeremos que seja encaminhado para este Poder Legislativo copia relação dos Imóveis locados a serviço do Município de Vicentina e seus respectivos valores.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2017.

Jacira Dias da Silva José Pereira de Figueiredo

Vereadora – PDT Vereador – PSDB

Cicero Leandro de Castro

Vereador - PDT

Os Vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais e na forma da Lei, vem respeitosamente Requerer a Mesa Diretora, após Ouvir o Douto Plenário, que seja expedido cópias desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo Prefeito Municipal e ao Senhor Elenildo dos Santos Barbosa, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e ao Senhor Marcelo Miglioli, Secretário de Obras e Infra Estrutura de MSnos quais requeremos que seja feito a preservação, manutenção e reparos na MS 174 trecho de estrada de chão a que liga o Distrito de Vila Rica até a Vila até o Município de Jutí.

Excelentíssimo Senhor Prefeito e Secretários varias pessoas do referido local tem nos procurado pedindo providencias naquela estrada pois a mesma possui muitos buracos com lama dificultando assim o trafego de veículos na mesma.

Neste termo peço deferimento.

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2017.

José Pereira de Figueiredo Jacira Dias da Silva

Vereadora – PSDB Vereadora – PDT

Cicero Leandro de Castro

Vereador - PDT