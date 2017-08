Confira aqui o trabalho do seu vereador durante sessão ordinária da Câmara de Jateí

Foto Adauto Dias / glorianews

Vereador Francisco Alves de Araújo, procedu a leitura da Indicação 038/2017 de sua autoria endereçada aos Excelentíssimos Senhores, Ednei Marcelo Miglioli,Secretário de Infraestrutura do Estado, ao Prefeito Municipal de Jatei SrºEraldo Jorge Leite e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, para que estude a possibilidade de fazer um desvio do córrego Dona Rosa, antiga farinheira na linha do Barreirinho KM 01 nascente, onde está sendo executada a obra de construção de uma ponte de concreto pelo Estado.

Considerando que a previsão de conclusão desta obra e de pelo menos quatro meses e está causando vários transtornos aos usuários principalmente aos produtores rurais por ser uma estrada de saída e acesso do município.

Vereador Sebastião de Freitas, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado oficio parabenizando, as equipes do clube de Malha Jose Alves, que tem como representante aqui o Srº Jorge Neto, parabenizar por levar o nome de nossa cidade abrilhantando ainda mais o nome da mesma conquistando premiações, em Primeiro Lugar a equipe de Jatei Paulo e Marquinhos, em Segundo Lugar Dourados com Wilson e Santos e Dinho, em Terceiro Lugar a equipe de Gloria de Dourados com Paulão e Bira, Quarto Lugar equipe de Jateí como o Tonhão e o Arlindo.

Vereador José Rosendo Duarte, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado oficio ao Srº Secretário Municipal de Jateí de Infraestrutura Rodrigo Felix da Silva, paraque faça uma visita as proximidades do Distrito da Gleba Nova Esperança e analisasse as estradas que mesmo com obra que já foram feitas recentemente, com esses dias chuvosos surgiram problemas tormando algumas partes intrafegáveis tendo asim de se fazer desvios pelas plantações de canas.

Vereador João Granjeira de Freitas, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado um oficio ao ExelentissimoSrºEraldo Jorge Leite Prefeito Municipal de Jateí,para que cascalhe o restante da estrada de acesso ao Distrito da Gleba Nova Esperança, pois ainda que já tenham sido feito uma grande reestruturação naquela área, ainda há alguns trechos de difícil acesso tornando incapaz a passagem ali.

Vereador Robson Carmo Monteiro, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado um oficio ao ExelentissimoSrºEraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal de Jateí e ao Ilustricimo Secretário Municipal de Infraestrutura de Jateí, parabenizado pela iluminação pública no Distrito de Gleba Nova Esperança. É um motivo de orgulho o trabalho que vem sendo feito com a iluminação em nosso município.

Vereador Manoel Pinheiro de Andrade, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado um oficio ao IlustricimoSrº Diretor Presidente do Detran Gerson Claro, para que estude uma forma para designar um funcionário ao DETRAN de Jateí, pois o Municipio tem aproximadamente (1800) veículos entre motos e carros cadastrados no sendo que ali nas dependências do prédio do orgão do Estado contém no momento somente um funcionário, o que acaba tendo muita espera causando transtorno aos usuário do serviço.

Solicitou também para que seja encaminhado oficio ao ExelentissimoSrº Deputado José Teixeira para que fosse informado sobre a Lei que proíbe o corte de agua, luz e telefone fornecido por essas empresas concessionárias de serviço público, se a Lei se está em vigor, se foi revogada ou não para poder dar uma satisfação a população.

Vereador Edison Jose de Lima Paz, agradeceu a presença de todos em especial ao Doutor Araújo responsável pelo Jurídico dessa casa de Leis, o mesmo se solidarizou com a solicitação do Vereador Francisco Alves de Araújo, achando muito inteligente a sua petição. Também solidarizou com a solicitação dos Vereadores José Rosendo Duarte e João Granjeira de Freitas.

Ainda solicitou para que seja encaminhado um oficio aoExcelentíssimo SrºEraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal de Jateí paraque seja estudado a possibilidade de designar um funcionário para a limpeza do no Clube da Associação dos Funcionários Públicos, vendo a dificuldade que há na limpeza e zelo daquela localidade.