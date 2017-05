Confira a programação dos shows regionais e nacionais e rodeio em touros da 22ª Expoad em DEODÁPOLIS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Neste mês de maio o município de Deodápolis completará 41 anos de emancipação politica administrativa. As festividades em comemoração ao aniversário serão realizadas entre os dias 11 e 14 deste mês. Na 22ª Expoad e 1ª Festa do Peão do município, shows regionais e nacionais e a realização do rodeio profissional em touros serão as atrações para a população. Para o evento é aguardado um grande publico, inclusive da região.

Neste ano de 2017 o evento será organizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). A Prefeitura Municipal participará do evento como apoiadora cedendo o Parque de Exposições e dois shows que também recebem o apoio do Governo do Estado através Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania.

O Parque de Exposições está recebendo todas as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiro, dentre estas a arena de rodeios que foi revitalizada. Foi construída uma saída de emergência e rampa de acesso para cadeirantes. Ainda foram adaptados os corrimões nas laterais da arena.

Shows

Na programação especial dos shows, atrações regionais e nacionais animarão as quatro noites das festividades. No dia 11 de maio, a população vai conferir shows regionais com entrada franca. Na sexta dia 12 de maio, haverá show com o cantor Coiote do Luxuria com entrada franca. No sábado dia 13 de maio será a vez da dupla Fiduma e Jeca (Show Cobrado). E para fechar no domingo, dia 14 de maio a dupla Conrado e Aleksandro animará com um super show nacional (Show Cobrado).