Concluída 4ª etapa do MS Mais Seguro com mais de 600 viaturas entregues aos 79 municípios de MS

Com a entrega de viaturas em Corumbá na quarta-feira (28.6), a 4ª etapa do programa MS Mais Seguro alcançou todos os municípios sul-mato-grossenses com novas viaturas. Os investimentos feitos em veículos, armamentos e equipamentos alcançaram R$ 76 milhões e deverão chegar R$ 115 milhões com o total de ações previstas pelo Programa.

A 4ª etapa do Programa está sendo concluída doze meses após o lançamento do Programa. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos de R$ 96,4 milhões para reestruturação da segurança pública sul-mato-grossense. Mais que cumprir a promessa, o Governo do Estado ampliou os recursos em cerca de R$ 20 milhões elevando o montante para R$ 115 milhões.

A diferença correspondeu a novas melhorias além das que já estavam previstas inicialmente. Entre elas, está a entrega da maior frota já recebida pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Por meio dos recursos, foi possível também a aquisição de mais de 600 viaturas já enviadas a todos os municípios do Estado. Somente nesta quarta etapa foram mais de 300 veículos. Foram adquiridas ainda munições e armamentos que reforçaram todas as forças policiais do Estado.

“Isso tudo se deu durante a maior crise que nosso País já viveu”, lembrou Reinaldo Azambuja em uma das solenidades. “Fizemos um empenho enorme para criar uma condição de tranquilidade à população de MS”, destacou.

Mais que cumprir a promessa feita no lançamento do MS Mais Seguro, o Estado ampliou os recursos em cerca de R$ 20 milhões elevando o montante para R$ 115 milhões, incluindo novas melhorias além das já previstas inicialmente. Foto: Edemir Rodrigues

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, também lembrou do cenário de dificuldade em que os investimentos foram feitos. “Devido ao momento de crise pela qual o Brasil passa muita gente não acreditava que teríamos esses investimentos, e o Governo há pouco mais de um ano está executando o MS Mais Seguro”, enfatizou.

De acordo com o governador, o programa de reestruturação das forças policiais do Estado é, sem dúvida nenhuma, o maior lançado de um Governo voltado para a área da segurança pública e o trabalho não termina com a entrega das viaturas.

“É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros melhores condições de trabalho com a aquisição de novas armas, coletes, equipamentos, entre outras melhorias. As viaturas estão complementando um trabalho que já é realizado pelas nossas forças, além de proporcionar uma maior sensação de segurança para a população sul-mato-grossense”, completou.

As solenidades de entrega das viaturas pela 4ª etapa do MS Mais Seguro ocorreram de forma regionalizada em diversos pontos do Estado e alcançaram os 79 municípios sul-mato-grossense. Somente em Campo Grande, foram 115 novos veículos para atender também às Polícias dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Outras 21 foram destinadas a atender o Corpo de Bombeiros. A Capital recebeu ainda um helicóptero para policiamento aéreo.

Somente em Campo Grande, foram 115 novos veículos para atender também às Polícias dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Foto: Chico Ribeiro

Naviraí recebeu do governador Reinaldo Azambuja viaturas incluindo modelo Trailblazer e veículos de resgate para o corpo de Bombeiros. Ainda na quarta etapa do programa, Maracaju sediou a solenidade de entrega de viaturas destinadas a Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Porto Murtinho. Em Aquidauana , a entrega de viaturas beneficiou Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

Na entrega de Três Lagoas , Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria receberam também viaturas, armamentos e equipamentos de segurança. A Região do Bolsão recebeu ainda dezenas de novos veículos – destinados a atender Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência e Paraíso das Águas.

Mais viaturas foram destinadas para atendimento dos municípios da Grande Dourados , incluindo Douradina, Laguna Carapã, Itaporã, Vicentina, Fatima do Sul, Caarapó, Rio Brilhante.

Em Coxim foram entregues veículos para atender a região Norte, incluindo Alcinópolis, Camapuã, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Corguinho e Tacuru também foram beneficiados com veículos novos para atendimento da Polícia Militar.

Das viaturas entregues em Nova Andradina , uma parte foi destinada à PM, outras para atendimento da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Outros veículos foram repassados a Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Glória de Dourados, Ivinhema, Jateí, Novo Horizonte e Taquarussu.

Na entrega de Ponta Porã , as viaturas foram distribuídas para atender também Aral Moreira, Amambai, Antônio João, Coronel Sapucaia e Japorã. Na ocasião, o município teve inaugurado o sistema de videomonitoramento em vias públicas, recurso para auxiliar no combate ao crime da região de fronteira.

Com a entrega de Corumbá , que atenderá também Ladário, o Governo por meio da Sejusp completa o ciclo de veículos que compõem a nova frota das forças policiais do Estado de Mato Grosso do Sul.

Resultados

Motopoliciamento da PM conseguiu dobrar o número de prisões em flagrante em Campo Grande. Foto: Edemir Rodrigues

Os resultados de tantos investimentos já são refletidos na redução dos índices de criminalidade. Em Campo Grande, por exemplo, o Batalhão de Choque da Polícia Militar conseguiu dobrar o número de prisões em flagrante em Campo Grande, por meio do motopoliciamento reestruturado no ano passado após entrega da frota de 20 motocicletas de 660 cilindradas, em mais uma das entregas pelo MS Mais Seguro.

Em seis meses de trabalho, o grupamento especializado da PM conseguiu aumento de 123% no número de prisões em flagrante, em relação a todo o trabalho que havia sido feito por eles no ano anterior. Os dados do Batalhão de Choque da PM (BPChq) revelam que antes do investimento, em 2015, o total de prisões foi de 240. O número passou a 536 em 2016.

Além dos investimentos em estrutura, o Governo investiu na valorização dos servidores que atuam na Segurança Pública. Dos 10.532 Bombeiros e Policiais Militares de MS, 61% foram beneficiados com 4.611 promoções e 1.859 progressões, concedidas de 2015 aos dias atuais. Os militares sul-mato-grossenses foram contemplados também com correções na política salarial, obtidas após discussões do Governo com as entidades representativas dos servidores.

Subtenentes em curso de formação para desenvolvimento profissional e promoção. Foto: Chico Ribeiro

Outra conquista garantida pelo Governo foi a garantia em lei da realização anual de cursos de formação para cabos, sargentos e oficiais para fins de desenvolvimento profissional e promoção. Houve ainda ingresso de 1.273 novos soldados e dada posse a 281 praças e oficiais.

Na Polícia Civil, a maioria dos policiais está entre os que recebem as melhores remunerações no País. De 20% foi o aumento obtido por mais da metade da categoria, em decorrência das 1.801 promoções concedidas pelo governador Reinaldo Azambuja.

Desde que assumiu o comando estadual, ele concedeu também 1.261 progressões que acrescentaram outros 5% aos salários. Foi dada ainda posse a 217 servidores concursados para que não houvesse sobrecarga aos efetivos e mantida a paridade e integralidade na aposentadoria especial. Antiga reivindicação da categoria, o Governo deu início ao processo de transferência da custódia de presos das delegacias para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Foram entregues também equipamentos e munições às Polícias Civil e Militar. Foto: Chico Ribeiro

Etapas do programa

Criado para reestruturar a Segurança Pública do Estado, o MS Mais Seguro está em sua quarta etapa e os investimentos já empregados somam R$ 76 milhões. No total, as entregas irão alcançar os R$ 115 milhões. Na primeira, foram entregues 230 novos armamentos, 137 equipamentos de proteção individual e 67 viaturas, com investimentos de R$ 6,8 milhões.

A segunda entrega contou com 903 munições, 265 armas, 2.383 equipamentos de proteção pessoal e 154 viaturas, que somaram R$ 11 milhões. Na terceira etapa, foram 85 viaturas, 60 armamentos e 3.582 equipamentos de proteção no valor de R$ 14 milhões. Nesta quarta etapa, foram entregues mais de 300 viaturas e 200 armamentos.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom) e Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto capa: João Garrigó