Comunidade se 'movimenta' arrecadando doações para casal que perdeu casa em incêndio em Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um gesto de solidariedade que se repete no município de Deodápolis. Não é a primeira vez que a comunidade sensibilizada se une em prol a pessoas que precisam de ajuda urgente. Na manhã de hoje uma casa pegou fogo na Rua Pedro Augusto de Oliveira, nas proximidades do Hospital Municipal Cristo Rei. O casal está em Campo Grande. Segundo informações, eles perderam tudo no incêndio.



De imediato, formou-se uma ‘Corrente do bem’ nas redes sociais. Familiares e amigos criaram um grupo no Whatsapp chamado ‘Solidariedade Adautinho’. Nele são passados informações de como realizar doações. ‘Eles precisam de qualquer ajuda neste momento difícil. Acreditamos na solidariedade da nossa população que sempre ajudou em diversas causas!” disse um parente do casal.



Como doar?



Para as pessoas que quiserem realizar doações de mantimentos, sejam roupas, alimentos, medicamentos, basta procurar a família no endereço: Rua José Cação Berlofa ao lado da casa do Luiz Berlofa, numero 932. Outras doações podem também ser deixadas na Loja Akazzo Modas com a Geslaine e ainda nesta semana, será disponibilizada uma conta bancária para depósitos das doações.



Ação na comunidade



Outras pessoas, sensibilizadas com a situação começaram a oferecer doação de moveis e de materiais para reconstruir a casa do casal. ‘Tenho dois pedreiros que trabalham comigo e estamos a disposição para construir!” disse o Vereador Adriano Zói. O fato comoveu diversas pessoas.



Para acessar ao grupo no Whatsapp, clique no link abaixo:



https://chat.whatsapp.com/5NvXhLzo4AB2Gq3o9UPtZk