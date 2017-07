Comunidade de Fátima do Sul parabeniza Pe. Ademir pelo 15º Aniversário de vida Sacerdotal

Pe. Ademir com o grupo de ciclistas ocasião da visita da imagem de Na. Sra. Aparecida (foto facebook)

O Padre Ademir Moreira, está recebendo muitas congratulações pela passagem do aniversário de Ordenação Sacerdotal. São 15 anos de vida religiosa servindo a Deus e transmitindo a mensagem de paz e amor por todas as comunidades que já trabalhou.

Em Fátima do Sul, pouco mais de um ano e já conquistou a todos com o seu geito simples e dedicação à todos os trabalhos pastorais da comunidade Nossa Senhora de Fátima e as 14 capelas espalhadas pelos cantos do município Favo de Mel.

Nesse ano sua atenção está voltada para os jovens, que está necessitando de um pastor para que possam dar continuidade à Pastoral da Juventude. Para tanto já iniciou o trabalho com a liderança jovem e no final do mês de julho acontecerá o tão esperado "Despertar".

Algumas manifestações de carinho pela comunidade de Fátima do Sul:

Parabéns Padre Ademir pelos 15 anos de sacerdócio

Desejamos que muitos anos e décadas venham ser somados a esses 15 anos, para que toda sua vida seja uma perfeita comunhão com a Santíssima Trindade.

Geise Oliveira Bonfim Nossa...15 anos já?!!! Me lembro perfeitamente dessa viagem até Mangueirinha-Pr para a ordenação do Pe. Ademir. Parece que foi ontem... E de repente 15!!! Esta debutando padre kkkkkk

Meus parabéns querido!! Que seu caminhar possa conduzir multidões ao caminho que leva ao Pai. Bjs.

Os sites Próxima Notícia e Fátima News também manifestam carinho por data tão significativa.

Sabemos que muitas emoções devem ser revividas hoje, pelo seu coração de sacerdote, que entregou sua vida de forma definitiva ao serviço Divino.

A Ordenação Sacerdotal é um momento marcante e significativo para a Igreja, pois reafirma a aliança de Deus com a humanidade.

Assim, Padre Ademir, é inestimável o valor de um sacerdote!

Queremos parabenizá-lo pelo seu 15º aniversário de Ordenação Sacerdotal.

Que Deus possa abençoar a cada dia sua Jornada Missionária concedendo-lhe perseverança, saúde e muita paz.

Que o Espírito Santo o ilumine sempre, para que possa conduzir com sabedoria, firmeza e fé, o Povo de Deus que lhe foi confiado.

Elevemos a Deus uma prece de gratidão por me permitir conviver e crescer na fé, tendo o senhor PADRE ADEMIR como sacerdote da nossa comunidade.

Parabéns!