Comércio autorizado a funcionar, dia 13 de maio, até 15:00 horas em FÁTIMA DO SUL

Contrariando a informação fornecida há alguns dias, a Prefeitura de Fátima do Sul resolveu atender por inteiro o pedido feito pelo comércio através da ACIFAS e decretou oficialmente nesta terça-feira, 02 de maio, autorização em caráter facultativo para que as lojas funcionem até 15:00 horas no próximo dia 13, feriado municipal. Comemora-se nessa data o Dia da Padroeira - Nossa Senhora de Fátima – quando várias festividades estão programadas pela Igreja Católica.

Coincidentemente neste ano, é véspera do Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio, em especial para quem comercializa produtos destinados a presentes.