Com vereador eleito sendo secretário, Câmara deve empossar suplente em fevereiro em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Com vereador eleito sendo secretário, Câmara deve empossar suplente em fevereiro

FÁTIMA DO SUL - A prefeita eleita do município de Fátima do Sul, Ilda Machado (PR), anunciou ontem, segunda-feira (02), em seu primeiro dia de mandato, os nomes do seu secretariado, onde entre eles, está o vereador eleito Wagner da Garagem, ele que assumiu a secretaria de obras do município.

Com Wagner da Garagem assumindo a secretaria de obras, quem assume a cadeira no próximo mês, é o vereador suplente Nilson Prado da Silva (PR), que teve 445 votos, mas Nilson Prado também está na relação da prefeita, onde assumiu também a secretaria de gestão.

Com os dois vereadores assumindo as secretarias, quem deve assumir a cadeira no legislativo municipal, é o ex-vereador Cleison Cavalcante, que obteve 335 votos, ambos pela coligação que elegeu Ilda Machado.

ERMESON CLEBER SEGUE NA PRESIDÊNCIA

Após entendimento do grupo que representa a maioria da Casa, foi eleito a nova diretoria da Câmara de Vereadores de Fátima do Sul, terá como presidente, o vereador Ermeson Cleber Mendes (PT), que ocupará o cargo pela terceira vez, na vice-presidência ficará o vereador Diego Candido Batista (SD), 1º secretário Nelson Ferreira Pisando (PR); e 2º secretário José Michel Gomes (PDT).

A chapa também conta com adesão e apoio de dos Vereadores Jairo Fernandes (PSDB), Ezequiel Ferreira (PDT), Luiz Cordeiro (PSDB) e Wagner da Garagem (PR), que estava ausente devido ao falecimento de familiar em Campo Grande.

SECRETARIADO MUNICIPAL

Secretaria de Educação: Professora Josefa Lindaci

Secretaria de Promoção Social: Rafaela Teixeira

Secretaria de Gestão: Nilson Prado da Silva

Secretaria de Obras: Wagner da Garagem

Secretaria de Saúde: Priscila Gazolla

Secretaria Juridica: Paulo Bezerra Alves

Secretaria de Finanças: Rodrigo Garib

Chefe de Gabinete: Francisco Sinderley Bezerra Alves