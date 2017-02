Com término de contrato, radares de Campo Grande estão desativados

FOTO: Bruno Henrique / Correio do Estado

O serviço de fiscalização eletrônica do trânsito de Campo Grande está inoperante desde o fim do ano passado, devido a encerramento de contrato com a empresa Perkons. Com previsão de iniciar nova licitação, nos próximos meses, para contratar empresa responsável pela administração das lombadas e radares, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, afirma que o processo seguirá o trâmite normal e, por isso, a previsão é de que em até seis meses a fiscalização seja restabelecida.

“O contrato terminou em dezembro, desde então os equipamentos não estão funcionando. Ainda não tivemos tempo hábil para resolver a questão. Estamos finalizando o edital de licitação e depois disso irá correr o prazo legal”, afirmou o diretor. O contrato entre a prefeitura e a Perkons, empresa responsável pela administração das lombadas e radares, chegou ao fim há aproximadamente 45 dias.

Devido ao fim do contrato, os 97 radares - instalados em 53 pontos da cidade -, além das 30 faixas de lombada - em 16 locais - não estão funcionando. Porém os radares e lombadas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) espalhados pela cidade continuam funcionando normalmente.