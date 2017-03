Com quase 65 horas de buscas, Bombeiros retomam buscas por corpo no Rio Dourados em FÁTIMA DO SUL

Há quase 65 horas de buscas, Bombeiros retomam buscas por corpo no Rio Dourados em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Há quase 65 horas de buscas no Rio Dourados, na manhã de hoje, terça-feira (07), mais uma equipe é revesada nas buscas pelo corpo do funileiro Paulo Lopes da Silva, o "Pezinho".

Hoje estão nas buscas o ST BM Oderval e ST BM Urbano, que começaram às 06h da manhã e vão até às 17h novamente.​

Paulo Lopes, o "Pezinho", que segundo informações de populares, pulou na tarde de sábado (04), da ponte do Rio Dourados e não voltou mais. Equipe do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nas buscas incansavelmente.

Paulo trabalha na funilaria de frente ao terminal rodoviário em Fátima do Sul.

CASA JÁ FOI ROUBADA

Com o desaparecimento de Paulo Lopes "Pezinho", sua residência localizada no Bairro Cohab, arrombada e saqueada por indivíduos ainda não identificados pela polícia de Fátima do Sul.