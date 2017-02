Com previsão de atender quase 500 mulheres, Carreta de Barretos começa atender segunda em VICENTINA

FOTO: EVERTON PEREIRA - Com previsão de atender quase 500 mulheres, Carreta de Barretos começa atender segunda

VICENTINA - MS - O prefeito do município de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), vem trabalhando forte em todas as áreas de suas secretarias, e dando uma atenção especial nesse início de mandato, a saúde do município.

Acompanhado da secretária municipal de saúde, Josiane de Oliveira, destacou e lembrou a todas as mulheres do município e dos distritos de Vila Rica e São José, incluindo a zona rural, para não se esquecerem de fazer o agendamento necessária para o atendimento dos exames que serão feitos pela Carreta da Saúde de Barretos.

“Estamos focados e determinados na saúde, já de início conseguimos viabilizar a Carreta da Saúde de Barretos, que vai nos atender ai quase 500 mulheres de todo nosso município. Em nome da nossa secretária Josiane de Oliveira, agradecer a toda equipe da saúde do nosso município que está empenhada e determinada nos trabalhos desse agendamento, e fazer uma saúde diferenciada na nossa Vicentina”, finalizou Marquinhos do Dedé.

Para a secretária municipal de saúde, Josiane de Oliveira, ela que já trabalhou com o prefeito Marquinhos do Dedé na sua outra gestão, a saúde sempre foi um dos objetivos do prefeito Marquinhos do Dedé em ser 100% no município “O trabalho é forte e determinado por toda nossa equipe, uma vez que já é uma marca do prefeito Marcos Benedetti, e nesta segunda-feira, estaremos com a Carreta da Saúde de Barretos nos dando esse privilégio e honra em nos atender com esses quase 500 mulheres do nosso município”, destacou Josiane de Oliveira.

Vicentina receberá a Carreta da Saúde de Barretos na Rua Carlos Farinha (Frente ao Centro de Convivência do Idoso – Conviver) de 13 à 17 de fevereiro.

Serão ofertados exames de Mamografia e Papanicolau, a meta é atender 500 mulheres em nosso município. Mamografia: mulheres de 40 à 69 anos - Papanicolau: mulheres de 25 à 65 anos.​