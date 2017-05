Com fim do lote promocional, começa venda do primeiro lote de camisetas da 15ª Feijoada 'boavida'

Costureira do Ceia, Sueli Miyai, posa com camisetas que estão em fase de confecção, nas cores verde, pink, azul, roxo e amarelo

A 15ª Feijoada de Outono ‘boavida’ será realizada no próximo dia 27 no Clube Indaiá, em Dourados. A partir de hoje começa a venda do primeiro lote dos convites. Para ter acesso ao local será preciso vestir a camiseta oficial, que mais uma vez está sendo confeccionada no Ceia. Cada tamanho de camiseta tem uma cor específica.

GRUPO SAMBALANCE vai tocar acompanhando o cantor carioca Renato dos Milagres

Pela primeira vez, a organização ofereceu um lote promocional, cuja venda terminou no final de semana. Crianças até 5 anos de idade não pagam. Para quem tem entre 6 e 12 anos é preciso vestir a camiseta e o convite custa R$ 50,00. A partir dos 13 anos, o convite custa R$ 150,00. Este valor será praticado até que sejam vendidos todos os convites deste primeiro lote.

Além de vestir a camiseta oficial, é preciso apresentar na portaria o convite impresso e a pulseira que libera a circulação pelo local. Todo o lote de camisetas está sendo patrocinado, pelo quarto ano consecutivo, pela Saad Lorensini Construtora e Incorporadora.

A cerveja oficial será a mexicana Coronita. Toda a ambientação está sendo criada por Edilson Spolador.

A Feijoada de Outono boavida faz parte do calendário oficial de eventos de Dourados desde a oitava edição. Conhecida em todo o Estado, a festa também se preocupa com a sustentabilidade. Por isso, como acontece há três anos, todo o resíduo sólido produzido durante o evento será tratado e destinado corretamente, através da empresa Oca Ambiental.

KARLA FERNANDA mulata de destaque da escola de samba Portela, vai estar na Feijoada boavida

A principal atração musical virá diretamente do Rio de Janeiro. A música vai começar com o grupo carioca Sambalance. Depois, será a vez do cantor Renato Milagres, sobrinho de Zeca Pagodinho. O grupo douradense Samba White virá em seguida.

Logo depois acontecerá a apresentação da escola de samba Portela, que virá a Dourados com duas mulatas, dois passistas masculinos, casal de mestre-sala e porta bandeira e músicos.

SORTEIOS

Quem levar alimentos não perecíveis participará de diversos sorteios, incluindo um anel com 5 gramas de ouro com uma pedra de brilhante de 4.0 pontos oferecido pela loja Ateliê Artes e Jóias. O Abevê Supermercados montará uma gôndola com produtos diversos que poderão ser adquiridos na entrada da festa. Os alimentos serão entregues durante o evento para a equipe do Ceia.

A 15ª Feijoada de Outono ‘boavida’ tem como parceiros também a concessionária Jeep Grandourados, Radiodont, Seridoor, Unigran, Localiza, Mesa Detalhe Presentes, Fercical, Palo Santo, FM Cidade 101, Cláudio Tavares Fotografias, Douradoswebtv, Revista Celebrar, Posto Novo Horizonte, Gales Park Hotel, Diário MS e agência 2 Mil Publicidade.

Os pontos de venda da camiseta da Feijoada de Outono boavida são a Água Doce Cachaçaria, a loja Sport.com (exclusivo para venda através de cartão de crédito), Rosana ‘Paraguaia’ (fone 9.9274-7591) e Diário MS.