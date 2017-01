Com doações de tintas, Prefeitura inicia reforma Interna do Hospital Cristo Rei em DEODÁPOLIS

O Hospital Municipal Cristo Rei começou a receber na ultima semana uma grande ação de reforma interna com a pintura de todas as salas e ainda a manutenção nos pontos mais emergenciais do Hospital.

Mesmo antes do inicio de sua administração, o Prefeito Valdir Sartor vem afirmando que as reformas dos prédios públicos ocorrerão em sua maioria com tintas doadas por Servidores Comissionados, Vereadores e pela comunidade. Inaugurado no ano de 1992, o Hospital Municipal Cristo Rei recebeu poucas manutenções.

A previsão é de concluir a reforma interna do hospital em até 2 meses. “Acredito muito que ao somar forças alcançaremos os nossos objetivos. Conversei com os nossos servidores comissionados, com os nossos Vereadores e com a nossa comunidade que já afirmaram apoiar ações como esta que terá custos reduzidos ao município e diversos prédios serão reformados. Este é o objetivo da Gestão Compartilhada que estamos trabalhando e que mostrará que as parcerias são o melhor caminho!” destacou o Prefeito Valdir Sartor.

A equipe que esta trabalhando na reforma identificou pontos com problemas estruturais sérios. Em uma sala de atendimento, por exemplo, quando chove, diversas ‘goteiras’ se formam atrapalhando os serviços. Em outro local, um ralo entupido causa alagamentos em dias de chuva. Locais como estes são os considerados de mais urgência.