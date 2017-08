Com capacidade para atender 1,2 mil alunos, Centro de Educação Profissional é inaugurado em Dourados

Fotos: Edemir Rodrigues

Foi inaugurado em Dourados, nessa segunda-feira (21.8), o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva. Com capacidade para atender 1260 alunos em três períodos, a unidade escolar inicia o atendimento com a oferta de três cursos técnicos profissionalizantes. Mas a meta é disponibilizar até 10 cursos à população, afirmou o governador Reinaldo Azambuja durante a entrega do prédio. Além dele, esteve presente no ato o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Para o governador, o centro representa “avanço enorme na educação profissionalizante”. “Teremos aqui formação de qualidade para muitas pessoas que poderão ingressar no mercado de trabalho competitivo. É uma ótima oportunidade para qualificar e formar os jovens”, afirmou Reinaldo Azambuja. O ministro Mendonça Filho revelou sua alegria em poder inaugurar a unidade. “É uma escola do Programa Brasil Profissionalizado. Aqui o jovem terá a oportunidade de se preparar para a vida profissional, de alcançar mais um degrau para depois chegar ao ensino superior”, falou.

Ao custo de R$ 7,4 milhões, sendo 1,7 milhão do Governo do Estado e R$ 5,6 milhões da União, o Centro de Educação Profissional foi construído para preparar estudantes para a inserção no mundo do trabalho e contribuir para a elevação dos níveis de escolarização da população, por meio de cursos que integram educação, trabalho, ciência e tecnologia.

O centro possui área construída de 5.636,31 metros quadrados, distribuídos em cinco blocos. Conta com auditório, 12 salas de aula, biblioteca, bateria de sanitários, secretaria, almoxarifado, reprografia, coordenação pedagógica, coordenação de estágio, recepção, diretoria, sala de professores, laboratórios de línguas, informática, matemática, dois laboratórios especiais, cantina, cozinha com despensa, refeitório coberto, vestiários feminino e masculino, doca, grêmio, depósito, teatro de arena ao ar livre, quadra coberta com arquibancada e estacionamento.

Matrículas abertas

Segundo a diretora da unidade, Aline Aparecida de Lima Nolasco, de imediato, são ofertados os cursos técnicos profissionalizantes em restaurante e bar (50 vagas), eletrotécnica (30 vagas) e informática (40 vagas). As matrículas estão abertas até sexta-feira (25.8). Podem se inscrever apenas alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, que estudam em escolas públicas. “Vamos oferecer mão de obra qualificada a Dourados. Ao ingressar no curso, o aluno terá oportunidade de terminar o ensino médio com qualificação profissional”, contou a diretora.

O Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva fica na Rua Francisco Feitosa Sobreira, 1.525, Jardim Água Boa, em frente ao Parque Rego D’Água. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3425-2315. Veja mais fotos.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues