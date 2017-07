Com batidas digitais ultra-dançantes Karol Conka representa galera teen no Festival em BONITO (MS)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Karol Conka é a atração nacional do 18º Festival de Inverno de Bonito na sexta-feira (28/07). Com samples e instrumentação orgânica e batidas digitais ultra-dançantes com certeza representará a voz do público teen presente. O show começa às 21h20 na Praça da Liberdade.

A rapper inspira-se em sua força feminina. Seu videoclipe do single “Tombei” foi sucesso absoluto de público e crítica ultrapassando 3.5 milhões de visualizações no YouTube. “ Karol Conka, uma das principais expoentes do rap nacional, uniu-se à internacionalmente consagrada dupla de produtores Tropkillaz para um single que prometeu chacoalhar as pistas de dança. Quer mais? O vídeo do hit tem direção assinada por ninguém menos que Konrad Dantas, da produtora Kondzilla, responsável por alguns dos maiores videoclipes brasileiros dos últimos anos. A colaboração entre artistas de universos diferentes pode soar estranho a princípio, porém, a mistura entre estilos é exatamente a proposta do selo Buuum, que em pouco tempo de existência já vem quebrando algumas barreiras da música. Tombei representa isso tudo e mais um pouco.

Karol explica que o nome da música veio do termo “tombei”, usado por seus amigos gays para descrever a ação de se posicionar acima de qualquer situação. Para Karol, significa um grito de poder à cultura negra brasileira e, claro, às mulheres em geral – que arrasam e “tombam” mesmo. A atitude marcante e o ritmo divertido de “Tombei” ficam ainda mais destacados acompanhados das imagens. A energia da música em contato com as cores vibrantes transformam a confusão em uma experiência surpreendente. É como se o próprio expectador estivesse em uma montanha russa, saltando de cenas exêntricas e malucas para takes pra lá de sensuais com a rapper – deixando evidente a influência do Tropkillaz, famoso por inspirar twerks mundo afora. O vídeo foi bem sucedido ao expor a diversidade acima de tudo. Mostrando que, independente do estilo, qualquer um pode “tombar” também.

“ É O PODER “

Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim se equivocou, fui eu que criei, escolhi, vivi, me descobri e agora aqui estou”. É assim que Karol Conka abre novos caminhos e dá o tom de seu novo single, “É o Poder”. Após o sucesso de “Tombei” – que virou hit das pistas, ganhou clipe em parceria com o Kondzilla e rendeu um Prêmio Multishow de Nova Canção -, a rapper retorna com novas influências e sonoridades em mais um lançamento pela Skol Music.

“Com o novo single eu queria vir com um tema diferente do que eu já havia lançado. Foi um processo de criação interessante, nesse tema senti a necessidade de falar de algo mais sério, mas sem fugir do jeito Karol Conka de ser”, explica ela, que além da temática resolveu arriscar também na hora de escolher novos elementos sonoros.

“Escutei muito dancehall/reggae, rap atual e um pouco de house, de tudo um pouco pra me inspirar e compor, além de contar com os parceiros Duani e o Doncesão na composiçao e arranjo da letra . Esse single tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje, o poder é o mundo de quem faz. Se você não correr atrás do que você quer, você não tem o mundo”, completa.

Assim como em “Tombei”, “É o Poder” repete a parceria de Karol com o Tropkillaz. “Gosto muito de trabalhar com eles, porque o Zegon e o Laudz sempre me trazem várias opções de beats e isso abre possibilidades de explorar vários temas. Prefiro trabalhar em cima da batida, porque assim não fico dependendo do instrumental. Existem elementos dos beats que me trazem um certo sentimento, aí eu escrevo sobre isso. O legal da parceria também é que depois que eu mostro a letra pronta eles acabam transformando a batida de acordo com isso, é sempre uma surpresa”, afirma Karol.