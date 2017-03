Com atendimento para mais de 170 alunos, aulas da Rede Municipal de Ensino iniciou hoje em JATEÍ

FOTO: ASSESSORIA -

No município de Jateí iniciaram hoje (06/03) as aulas do ano letivo de 2017 da Rede Municipal de Ensino, que abrange o Centro Municipal de Educação Infantil Recanto do Saber, Pré-Escola Maria Anunciada Gomes do distrito e Escola Municipal Rural Jovelino Celestino dos Santos na Gleba Nova Esperança. Em destaque para o Recanto do Saber, que logo pela manhã houve as boas vindas com uma receptividade agradável e aconchegando dos profissionais que lá atuam.

A diretora Maria Raimunda Bezerra na oportunidade apresentou parte de sua equipe de trabalho, pedindo paciência, pois este é um período de adaptação das crianças e que o mais rápido possível toda a equipe estará completa após a lotação de professores e chamada dos classificados no processo seletivo, que abrangerá toda rede municipal.

Ressaltou algumas normas que regem a escola colocando-se a disposição dos pais, reforçando a importância da participação na vida escolar dos filhos, assim como o indispensável dialogo entre escola e família. “Que façamos um bom trabalho, juntos seremos uma verdadeira família, com apenas um propósito, fazer o que há de melhor para nossas crianças, assim como prioriza a administração, mantendo uma educação de qualidade, uma referência na região”.

A Educação Infantil encontra-se na coordenação pedagógica Jociane Ferreira de Andrade, atendendo mais de 170 crianças divididas através das salas Berçário I, IIA, IIB, IIC e Maternal A e B, Pré I e II.

Tem como Secretária Municipal de educação, Cultura, Esporte e Lazer Eleni Teixeira dos Santos Felipe, que atendendo a determinação do prefeito Eraldo Jorge Leite (PMDB) estará disponibilizando sempre melhores condições para o bom desenvolvimento dos trabalhos durante todo o ano letivo. “Não paramos por ai, pois Investir em educação é pensar no futuro, de maneira digna com responsabilidade e transparência, com a administração visando uma educação de qualidade, reforçando o compromisso firmado com a população” finaliza a secretária.