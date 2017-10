Colisão entre Gol de Nova Andradina e Corolla de Campo Grande é registrada na MS-276

Na manhã desta segunda-feira (23), uma colisão envolvendo um VW Gol, com placas de Nova Andradina, e um Toyota Corolla, de Campo Grande, foi registrada na rodovia MS-276, entre a cidade de Nova Andradina e o Distrito de Vila Amandina.

Conforme apurado pelo Nova News, o VW Gol, de Nova Andradina, com duas pessoas, trafegava pela via quando, em determinado momento, o Toyota Corolla, de Campo Grande, ocupado apenas pelo condutor, por motivos a serem apurados, colidiu em sua traseira.

Devido à violência do impacto, ambos os carros ficaram bastante danificados e precisaram ser removidos do local com auxílio de um guincho. Os ocupantes dos dois veículos não sofreram ferimentos e a ocorrência se resumiu a danos materiais.

A rodovia MS-276 chegou a ficar interditada por cerca de 30 minutos, mas já foi liberada. Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estiveram no local para a realização dos procedimentos necessários.