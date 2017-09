Colisão entre dois carros deixa dois mortos no anel viário na Capital

Foto: Leitor/WhatsApp

Um acidente no anel viário de Campo Grande, próxima à saída de Cuiabá, causou duas mortes por volta das 18 horas desta quinta-feira (07). Além das duas vítimas fatais, outras cinco vítimas foram socorridas.

De acordo com informações preliminares, Um Fiat Estrada, que retornava do balneário Lagoa Rica, tentou ultrapassar um caminhão bitrem em ponto proibido para ultrapassagens e colidiu frontalmente com um Chevrolet Corsa que vinha em direção contrária.

No Corsa estava o casal, que ocupava os bancos da frente e morreram na hora. No banco de trás estavam outras três mulheres que sofreram diversas fraturas. Elas foram retiradas pelos Bombeiros e transportadas por viaturas do Samu e CCR MS-Via.

O Corsa ficou parcialmente destruído com o impacto, já, o Fiat Strada teve menos danos.

Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.