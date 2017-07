Colisão entre cavalo e motos na rodovia deixa um morto e outro ferido em FÁTIMA DO SUL

Roberto Carlos da Silva Cordeiro, de 46 anos, morreu e Leandro de Alcântara Novaes, de 32, ficou ferido depois que ambos colidiram as motocicletas que conduziam em cavalo. Acidente de trânsito aconteceu por volta de 21h30 de ontem, no km 31 da MS-376, na cidade de Fátima do Sul.

Consta em boletim de ocorrência que Roberto Carlos e Leandro conduziam moto, ambas modelo Titan, pela rodovia, quando colidiram em cavalo que atravessava a pista. Animal fugiu, enquanto as vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital.

Roberto Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de chegar na unidade de saúde. Já Leandro, teve escoriações na cabeça e recebeu atendimento médico.

Caso foi registrado como morte a esclarecer e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.