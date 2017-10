Colisão entre carro o moto deixa uma jovem ferida na região central de Nova Andradina

A colisão ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira (13). De acordo com o que apurou o Nova News, uma moto Honda Biz que era ocupada por duas mulheres, seguia pela Moura Andrade, quando teria sido colhida por um veículo GM Astra, conduzido por outra mulher, que seguia pela Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira.

A condutora do Astra, disse não ter percebido a presença da motocicleta que seguia pela preferencial. Com o impacto, as duas ocupantes da motocicleta foram arremessadas ao solo, tendo uma delas, sofrido algumas escoriações pelo corpo, necessitando de atendimento por parte dos socorristas.

Uma equipe do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram na local para atender a ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no local ficou interditado por alguns minutos, sendo liberado em seguida. Policiais do trânsito compareceram ao local da ocorrência. A motorista do Astra e outra ocupante da moto não precisaram de atendimento.