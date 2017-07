Colisão entre carreta e carro deixa mãe e filhos com ferimentos graves entre Ivinhema a Nova Andradi

FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma colisão entre uma carreta e um carro de passeio deixou três pessoas da mesma família com ferimentos graves no final da tarde desta quinta-feira (13). A colisão entre a carreta bitrem com placas de Dourados e um Fiat Siena ocorreu na rodovia MS-276, entre Ivinhema a Nova Andradina.

De acordo com o site Ivinoticias, a carreta seguia no sentido Nova Andradina a Ivinhema quando colidiu frontalmente com o carro. No Siena havia uma família, sendo a mãe de 45 anos, condutora, o filho, 14, e a filha de 12 anos.

A mulher sofreu um TCE (Traumatismo Craneano Encefálico), fratura de fêmur das duas pernas e escoriações pelo corpo.

A menina de 12 anos sofreu um TCE grave, o menino de 14 anos também teve um traumatismo craniano. Todos foram encaminhados para um hospital de Dourados.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de bombeiros de Ivinhema e encaminhada para o Hospital Municipal e Santa Maria, a Policia Militar Rodoviária da Base operacional de Amandina esteve registrando a ocorrência para apurar os fatos.