Colisão entre caminhões na MS-276 deixa homem gravemente ferido

Imagens: Divulgação/PMR

Por volta das 06h desta quarta-feira (02), foi registrado um acidente de trânsito na rodovia MS-276, entre as cidades de Nova Andradina e Ivinhema. Conforme apurado pelo Nova News, a colisão envolveu dois caminhões.

Um Mercedes Benz, carregado com mandioca, conduzido por um homem de 39 anos, residente em Vila Amandina, colidiu na traseira de outro Mercedes Benz, de uma empresa de caçambas, conduzido por um homem de 56 anos, morador de Ivinhema, que estava parado em decorrência de um incêndio às margens da pista.

Devido à violência do impacto, o caminhão que estava parado acabou saindo da pista e atingindo um poste da rede elétrica. Seu condutor, o homem de 56 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido até o Hospital Municipal de Ivinhema.

Ambos os caminhões, com placas de Ivinhema, tiveram danos de grande monta. O condutor do caminhão que se chocou na traseira do que estava parado sofreu escoriações leves. O acidente foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) e pelo Corpo de Bombeiros de Ivinhema.

Devido à destruição do poste da rede elétrica, uma equipe da Energisa seria acionada para realizar os devidos reparos.