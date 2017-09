Colégio Total de Dourados realiza 'O Enduro a Pé' sendo sucesso total e uma lição de vida aos alunos

Divulgação

O ENDURO A PÉ do Colégio Total de Dourados aconteceu há dois finais de semana e deixou marcas que merecem ser comentadas ainda hoje.

Dentro da extrema atualidade que vivem seus professores, está a noção de ensinar às crianças e adolescentes a superação empreendedora. Sabemos que a vida é cheia de decisões e sempre estaremos frente a frente aos desafios nunca antes vistos.

O Enduro é um desafio lúdico pensado e preparado por uma equipe de especialistas em provas radicais e que levam à pessoa a superação de limites e, acima de tudo, a uma sensação maravilhosa de liberdade. Os alunos são convidados a aprender, a decidir sobre a “pressão” de um ambiente aberto, descontraído e em tom de divertimento.

O Enduro a Pé os coloca a prova, Uma experiência que vai além da sala de aula, além do quadro e giz, educador e educando lado a lado, construindo juntos degraus para chegarem ao mais alto nível de superação, entendendo e enfrentando suas diferenças. No final de tudo estamos todos certos que estamos prontos para mais uma etapa da vida. Vemos nos nossos alunos muita fibra, muita garra, seguindo com seu maior propósito: realizar seus sonhos.

A felicidade e a realização são sentimentos que se misturam no final da nossa caminhada. Isso se confirma com o depoimento de uma aluna participante do Enduro:

“O enduro foi realmente muito bom, ultrapassou minhas expectativas. Nós tivemos um mega contato com a natureza, o que foi muito legal e desafiador. O bom é que estávamos em equipes, então foi ótimo para nós, mesmo estando todos os dias uns ao lado dos outros, poderem conhecer um pouquinho melhor de cada um, aprender a confiar uns nos outros, aprender a resolver os problemas em equipe, a chegar a soluções todos juntos, a conhecer melhor as dificuldades, medos ou limites do outro. Foi muito bom, também, porque tivemos a chance de conhecer outras pessoas e nos ajudarmos mutuamente entre equipes. Quando estávamos frente a alguma prova é claro que ficávamos bem nervosos, parecia que não iríamos conseguir... mas daí pensávamos: viemos até aqui, então bora!! A gente consegue. Com certeza qualquer cansaço ou sujeira ficaram para trás no meio de tanta diversão, amizade, adrenalina e satisfação!” Isabelle Ferreira.

Experiência para a vida toda.

Sonhamos juntos, acreditamos juntos e realizamos juntos, esse é o grande diferencial, e faz toda diferença no projeto de vida dos nossos alunos. Nosso mais sincero agradecimento a equipe de colaboradores do Colégio Total de Dourados, Professor Luciano Delfino Moreira, que pensou de maneira minuciosa e estratégica em todo percurso e provas para o enduro e a participação brilhante dos colégios Total de Ponta Porã e Delphos.

Texto:

Newdélia Alves (Diretora Total Dourados)

Cássia Lage( Coordenadora do Ensino Médio Total Dourados)

Gracielly Montandon (Professora )