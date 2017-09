Colégio Delphos Fundamental recebe 'Circo dos Sonhos' e encanta a criançada em Dourados

Voltado ao público infantil e adolescente, o espetáculo abordou a educação financeira e a importância de poupar para realizar os sonhos.

A Instituição Financeira Cooperativa SICREDI Dourados MS, proporcionou aos alunos do Ensino Fundamental I e II uma aula especial de Educacão Financeira, através da peça teatral “Circo dos Sonhos”. Os alunos das séries iniciais e finais prestigiaram o espetáculo produzido pela Circo Le Chapeau e Cia que abordou temas ligados a educação empreendedora e a importância de poupar para realizar os sonhos.

A peça contou a história de dois jovens palhaços que ao verem o circo que trabalharam durante toda a vida fechar as portas ficam desanimados e sem ter o que fazer. Mas, motivados pelos seus sonhos, os personagens decidem abrir o seu próprio circo. Contudo, percebem que não basta apenas sonhar, é preciso abrir mão de alguns desejos e aprender a economizar para realizar seus sonhos. Depois de finalmente aprenderem esta lição, eles conseguem ter o “Circo dos Sonhos”.

Durante a apresentação, os personagens apresentaram aos estudantes os meios de se organizar para crescer, as vantagens de se fazer um orçamento e, principalmente, a importância de poupar para realizar seus objetivos. A produção foi voltada para o público infantil e adolescente e abordou os cuidados necessários com as finanças e a necessidade de um bom planejamento financeiro.

A oportunidade foi bastante enriquecedora, uma vez que a educação financeira faz parte do projeto transdisciplinar de EMPREENDEDORISMO desenvolvido pelo Colégio Delphos que tem como objetivo desenvolver as habilidades relacionais, bem como formar cidadãos mais cooperativos e empreendedores.