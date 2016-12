CLR define programação para a final e show nacional com Antony & Grabriel em FÁTIMA DO SUL

Chega ao fim nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, mais uma edição do Circuito de Laço Regional de Fátima do Sul, que será realizada nas dependências do Parque de Exposições Aparecida Saltarelli.

Com uma programação especial, a festa de encerramento terá início na sexta-feira (16), ás 14hs, com a tradicional vaca gorda, no mesmo dia a partir das 22hs, Rayne Serafim e o show nacional com Antony e Gabriel, agitam a noite. No sábado a festa prossegue durante o dia com as laçadas e almoço, durante a noite show será a vez da dupla Fernando e Fernandes e o maior chamamezeiro do Brasil, Tostão Mineiro, retornarem a Fátima do Sul, para mais um grande espetáculo. Ainda na noite se sábado (17), acontece o sorteio de 3 ar condicionados e um smartphone para as pessoas que estiverem presentes no show.

A festa terá encerramento no domingo (18), com as disputas finais entre os laçadores, premiação dos campeões e o tradicional Baile Carapé.