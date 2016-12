Cliente reclama de preço e garota de programa é esfaqueada várias vezes em DOURADOS

Uma garota de programa de 26 anos foi ferida a facadas na nuca, no rosto e no pescoço, por um cliente que reclamou do preço do serviço prestado. O caso aconteceu em Dourados, distante 233 km de Campo Grande, às 21h50 de ontem (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor do crime, um homem de 27 anos, relatou que conheceu a garota em um site de acompanhantes. Como ele estava sozinho em casa, a chamou para fazer um programa.

Depois do ato sexual, no momento do pagamento, o cliente achou caro o serviço e disse que não pagaria, quando a garota falou que era casada e que a situação não ficaria daquele jeito. Ela ameaçou o homem de contar o caso para esposa dele e que amigos do PCC (Primeiro Comando da Capital) iriam atrás dele.

Durante a discussão, a mulher pegou uma faca e golpeou o braço do homem. Ele também se armou com uma faca e a esfaqueou na face, na nuca e no pescoço, que quase atingiu a veia aorta. Ela precisou passar por cirurgia por causa dos ferimentos e o homem foi preso.